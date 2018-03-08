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Dolar ne kadar? ( 8 Mart dolar fiyatları )

08.03.2018 - 08:56 | Son Güncelleme :

Dolar kuru, Moody's'in not indirimi ardından yeniden 3.80 TL seviyesinin üzerine çıktı. Euro kuru ise 4.72 TL seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Piyasalar, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edecek.

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 3.7981 seviyesinde hareket eden dolar/TL, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu indirme kararının ardından yeniden 3.80 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar kuru en yüksek 3.8084 TL seviyesini görürken, saat 10.15 itibarıyla 3.8068 seviyesinde bulunuyor. Euro kuru ise en yüksek 4.7316 seviyesini görürken, şu dakikalarda 4.7248 seviyesinde hareket ediyor.

Euro/dolar paritesi 1.2402 seviyesindeyken, dolar endeksi 89.63 seviyesinde...

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"DOLARDA GÜÇLÜ BİR ETKİ BEKLEMİYORUM"

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Moody’s tarafından açıklanan sürpriz not indirimi ilk fiyatlamalarda çok sınırlı etki gösterdi. Dolar/TL karar öncesi 3,7950 ile işlem görürken sabah geçen ilk kotasyonlarda binde iki buçuk kadar bir artışla kurun 3,8050’ye yükseldiğini görüyoruz. TL’nin göreli iskontosunun kararın ilk etkisinin düşük kalmasında belirleyici olduğu görüşündeyim. Zaten yatırım yapılabilir kategoride değildik etkisi olmaz görüşünü fazla iyimser buluyorum" dedi.

Asıl fiyatlamayı önümüzdeki hafta-aylarda tahvil cephesinde göreceğimizi belirten Karayazıcı, "Özünde kredi notu borç ödeme kabiliyetine yönelik bir değerlendirmedir. Dolara dönerek noktalayalım; kararın önümüzdeki haftalarda tek başına kur özelinde güçlü etkiler göstermesini beklemem. Ancak farklı negatif haberler ile birleşirse katalizör olma potansiyelini de göz ardı etmemekte yarar olduğunu düşünüyorum" şeklinde ekledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Almanya, ocak ayı fabrika siparişleri 
15.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı 
16.30 Avro bölgesi, ECB Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısı 
16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları 


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