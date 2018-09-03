Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 3 Eylül dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası 6.67 TL'den 6.51 TL seviyelerine kadar gerilerken, şu dakikalarda 6.64 TL'de hareket ediyor. Euro fiyatları ise 7.72 TL'de bulunuyor.

Yeni haftaya 6.63 TL seviyesinden başlayan dolar kuru, Merkez Bankası'nın 'faiz artırım sinyali' veren açıklamasından sonra en düşük 6.5190 TL'yi gördü. Dolar, Merkez Bankası'nın açıklaması öncesi 6.67 TL seviyesinin üzerinde bulunurken, açıklama sonrası 6.5190 TL'ye kadar geriledi. Dolar kuru saat 17.13 itibarıyla 6.6476 TL seviyesinde; Euro kuru ise 7.5776 TL'ye kadar gerilerken, 7.7214 TL'de hareket ediyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.23 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 24.39 seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren Dolar endeksi yüzde 0.02 yükselişle 95.07 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1614 seviyelerinde...

MERKEZ BANKASI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Son gelişmeler dikkate alınarak eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir" ifadesini kullandı. Merkez Bankası'nın açıklamasında şöyle denildi:

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"Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir. Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir.

Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı kararlarını 13 Eylül Perşembe günü saat 14.00'de açıklayacak.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

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Ağustos ayında enflasyon yüzde 2.30 olarak gerçekleşirken, 2018 yılında ise yüzde 17.90 oldu. Ekonomistlerin beklentisi, aylık bazda yüzde 2.15 yıllık bazda ise yüzde 17.95 seviyesinde olması yönündeydi.

Enflasyon verisi öncesi 6.71 TL seviyesinin üzerinde hareket eden dolar kuru, veri sonrası 6.62 TL seviyelerine kadar gerilemişti.