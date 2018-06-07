Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 7 Haziran dolar fiyatları )

Dolar kuru, Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesi güne 4.55 TL seviyesinden başlarken, şu dakikalarda 4.54 seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise 5.36 TL'de bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı bugün, dolar kuru güne 4.55 TL'de başladı. Gün içerisinde en düşük 4.5386 TL'yi gören dolar, saat 8.35 itibarıyla 4.5408 seviyesinde bulunuyor. Euro kuru ise gün içerisinde en düşük 5.3481 TL'yi görürken, şu sıralarda 5.3636 TL'de hareket ediyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

MERKEZ NE KARAR VERECEK? İŞTE BEKLENTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin yarısından fazlası politika faizinde değişiklik beklemiyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin 12'si bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemezken 10 ekonomist ise politika faiz oranında 50 ila 100 baz puanlık artış öngörüyor.

Merkez Bankası, faiz kararını bugün saat 14.00'de açıklayacak.

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

09:00 Nisan, Almanya, Sanayi siparişleri

12:00 Euro bölgesi, GSYH, revize Q1

14:00 Haziran ayı, Türkiye, TCMB bir haftalık repo faizi

14:00 Haziran ayı, Türkiye, TCMB gecelik borç verme faizi

14:00 Haziran ayı, Türkiye, TCMB gecelik borçlanma faizi

14:00 Haziran ayı, Türkiye, TCMB GLP faizi

15:30 ABD, İşsizlik maaş başvuruları

17:30 Mayıs ayı, Türkiye, Hazine nakit dengesi