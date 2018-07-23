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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 23 Temmuz dolar fiyatları )

23.07.2018 - 09:14 | Son Güncelleme :
Dolar kuru kritik karar öncesi 2 haftanın dibinde

Dolar kuru, Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak olan kritik faiz kararı öncesi yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesini gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 4.74 TL'de, Euro kuru ise 5.55 TL'de hareket ediyor.

Dolar kuru, Avrupa ile ilişkilerin normalleşme sinyalleri göstermesinin desteğiyle gerileyerek güne 4.76 TL'den başlarken, bankacılar Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararının piyasada yön belirleyici olmasını bekliyor. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 4.7366 TL'yi gördü ve böylelikle 11 Temmuz'dan beri görülen en düşük seviyeye ulaşmış oldu. Dolar, saat 16.46 itibarıyla 4.7432 TL'de bulunuyor. Euro kuru ise 5.5536 TL seviyelerinde...

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Dolar endeksi 0.07 yükselişle 94.32 TL'de bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1703 seviyesinde işlem görüyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 16.85 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 20.15 seviyesinde hareket ediyor.

AVRUPA İLE İLİŞKİLER NORMALLEŞİYOR

Geçen hafta Hollanda ile diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda mutabık kalınması ardından hafta sonu ise Almanya ile ilişkilerin daha da normalleşmesi yönünde bir adım atıldı.

Almanya Türkiye'ye yönelik ihracat kredi garantisini 1.5 milyar euro ile sınırlayan 2017'de aldığı kararı yenilemeyerek, sınırlamanın kalkmasına göz yumdu. Hermes garantisi olarak adlandırılan sistem, yurt dışından alacaklarını tahsil edemeyen Alman ihracatçı şirketlerin karşılaşabilecekleri zararları telafi ediyor.

Bankacılar yurt dışı fonlamaya ihtiyaç duyan Türkiye ekonomisi için Avrupa ile ilişkilerin normalleşmesinin pozitif yansıyacağını belirtiyor.

TCMB'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Piyasalarda bugün TÜİK tarafından açıklanacak tüketici güven endeksi izlenirken piyasaların gözü yarın açıklanacak TCMB faiz kararında olacak.

Reuters'ın cuma günü yayımladığı ankete göre TCMB'nin Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, enflasyonda öngörülerinin de ötesinde bir bozulma gerçekleşmesi nedeniyle politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 100-125 baz puan artırması bekleniyor.

Reuters'ın 16 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre 15 kurum faiz artışı beklerken; bir katılımcı TCMB'nin yüzde 17.75 seviyesindeki politika faizini sabit tutacağını öngörüyor. Katılımcılardan 12'sinin beklentisi 100-125 baz puan seviyesinde şekilleniyor.

Ekonomistler enflasyonun yüzde 15'e ulaşması sonrası daha da yükselebileceği endişesi, ekonomi yönetiminin 'bağımsız Merkez Bankası' söylemlerinin hayata geçirilmesinin vereceği güven ve TL'deki birikimli kayıpların getirdiği enflasyonist baskı nedeniyle faiz artışı bekliyor.

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