Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 23 Temmuz dolar fiyatları )

Dolar kuru, haftanın ilk gününe 4.76 TL'den başlarken; şu dakikalarda 4.77 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.59 TL'de bulunuyor. Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararını takip edecek.

Dolar kuru, Avrupa ile ilişkilerin normalleşme sinyalleri göstermesinin desteğiyle gerileyerek güne 4.76 TL'den başlarken, bankacılar Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararının piyasada yön belirleyici olmasını bekliyor. Dolar kuru saat 09.33 itibarıyla 4.7739 TL'de bulunurken, Euro kuru 5.5976 TL'de hareket ediyor.

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AVRUPA İLE İLİŞKİLER NORMALLEŞİYOR

Geçen hafta Hollanda ile diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda mutabık kalınması ardından hafta sonu ise Almanya ile ilişkilerin daha da normalleşmesi yönünde bir adım atıldı.

Almanya Türkiye'ye yönelik ihracat kredi garantisini 1.5 milyar euro ile sınırlayan 2017'de aldığı kararı yenilemeyerek, sınırlamanın kalkmasına göz yumdu. Hermes garantisi olarak adlandırılan sistem, yurt dışından alacaklarını tahsil edemeyen Alman ihracatçı şirketlerin karşılaşabilecekleri zararları telafi ediyor.

Bankacılar yurt dışı fonlamaya ihtiyaç duyan Türkiye ekonomisi için Avrupa ile ilişkilerin normalleşmesinin pozitif yansıyacağını belirtiyor.

TCMB'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Piyasalarda bugün TÜİK tarafından açıklanacak tüketici güven endeksi izlenirken piyasaların gözü yarın açıklanacak TCMB faiz kararında olacak.

Reuters'ın cuma günü yayımladığı ankete göre TCMB'nin Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, enflasyonda öngörülerinin de ötesinde bir bozulma gerçekleşmesi nedeniyle politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 100-125 baz puan artırması bekleniyor.

Reuters'ın 16 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre 15 kurum faiz artışı beklerken; bir katılımcı TCMB'nin yüzde 17.75 seviyesindeki politika faizini sabit tutacağını öngörüyor. Katılımcılardan 12'sinin beklentisi 100-125 baz puan seviyesinde şekilleniyor.

Ekonomistler enflasyonun yüzde 15'e ulaşması sonrası daha da yükselebileceği endişesi, ekonomi yönetiminin 'bağımsız Merkez Bankası' söylemlerinin hayata geçirilmesinin vereceği güven ve TL'deki birikimli kayıpların getirdiği enflasyonist baskı nedeniyle faiz artışı bekliyorlar.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında da tahvil faizleri uzun süredir baskı altında. Analistlere göre bu baskının ana nedenleri ise enflasyonun geldiği seviyeler ve yükselişin devam edeceği endişeleri, seçim öncesi artan harcama trendi ve yeni ekonomi yönetimi ile uygulanacak politikalara yönelik endişeler oldu.

Bankacılara göre gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi Temmuz ortasında yüzde 20.51 ile 10 yılın en yüksek seviyesine gelirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 18.85 ile tarihi zirvesini gördü. İki yıllık gösterge tahvil Cuma günü yüzde 20.50'nin hemen altındaki seyrini sürdürürken, 10 yıllık gösterge tahvil ise yüzde 17.50 civarında seyrediyordu.