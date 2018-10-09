Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 9 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.09 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 7.00 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dolar kuru, yeni güne 6.10 TL seviyesinden başlarken, piyasalar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün saat 13.00'te açıklaması beklenen 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı ve ABD'li rahip Brunson'un cuma günkü davasını takip edecek. Dolar kuru, saat 09.48 itibarıyla 6.0993 TL'de hareket ederken, Euro kuru aynı dakikalarda 7.0041 TL seviyesinde bulunuyor.

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Küresel piyasalarda dolar, yüksek seyreden ABD tahvil getirileri, ABD-Çin ticaret savaşı ve Avrupa'daki siyasi çıkmaza ilişkin endişelerle güvenli liman yen karşısında geriledi. Dolar endeksi geçen hafta gördüğü yedi haftanın zirvesi olan 96.12 seviyesine yakın seyrederken, şu dakikalarda yüzde 0.10 yükselişle 95.53 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi 1.1477 seviyesinde hareket ediyor.

Teknik açıdan dolarda 6.00 TL seviyesinin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını belirten analistler, 6,15 TL'nin direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

CEMİL ERTEM: ENFLASYONDA SEFERBERLİK İLAN EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na resmi ataması bugün gerçekleştirilen Cemil Ertem, Milliyet gazetesindeki yazısında, "Türkiye, hızlı kur ve faiz artışlarıyla ivmelenen enflasyon konusunda bugünden itibaren, deyim yerindeyse, bir seferberlik ilan ediyor. Bugün açıklanan program bu anlamda her türlü desteği hak ediyor" dedi.

Enflasyonla mücadelenin özünde tekelci-verimsiz yapılarla mücadele olmalı gerektiğine de değinen Ertem, enflasyonla baş etmenin temel çıkışı talebi hızla kısmak, ayrıca küçük-orta boy işletmelerin finansmana ulaşımını pahalılaştırarak zorlaştırmak olmaması gerektiğine de dikkat çekti.

Ertem yeni bir rekabet yasasına ve bu yasayı tarımdan sanayiye kadar hakkıyla işletecek bir bağımsız-düzenleyici rekabet kurumuna ihtiyacımız olduğunu da belitti.