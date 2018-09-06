Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 6 Eylül dolar fiyatları )

Dolar fiyatları yeni güne 6.60 TL seviyesinin altında başlarken şu dakikalarda 6.60 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 7.68 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar kurunda hareketlilik devam ederken, güne 6.5931 TL seviyesinden başladı. Dolar saat 08.38 itibarıyla 6.6012 TL seviyesinde hareket ederken, Euro aynı dakikalarda 7.6870 TL'de bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren Dolar endeksi, yüzde 0.05 yükselişle 95.12 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise 1.1624 seviyesinde bulunuyor.