‹ Önceki Haber İş dünyasının en acil ihtiyacı kurlara çözüm İş dünyasının en acil ihtiyacı kurlara çözüm Sonraki Haber › Trump'tan Kanada'ya tehdit Trump'tan Kanada'ya tehdit

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 6 Eylül dolar fiyatları )

06.09.2018 - 08:31 | Son Güncelleme :
Dolar kuru güne nasıl başladı?

Dolar fiyatları yeni güne 6.60 TL seviyesinin altında başlarken şu dakikalarda 6.60 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 7.68 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar kurunda hareketlilik devam ederken, güne 6.5931 TL seviyesinden başladı. Dolar saat 08.38 itibarıyla 6.6012 TL seviyesinde hareket ederken, Euro aynı dakikalarda 7.6870 TL'de bulunuyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren Dolar endeksi, yüzde 0.05 yükselişle 95.12 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise 1.1624 seviyesinde bulunuyor.


‹ Önceki Haber İş dünyasının en acil ihtiyacı kurlara çözüm İş dünyasının en acil ihtiyacı kurlara çözüm Sonraki Haber › Trump'tan Kanada'ya tehdit Trump'tan Kanada'ya tehdit
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
92.791 Değişim: 0,00% Hacim : 6.342 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.371 05.09.2018 Yüksek 93.719
Açılış: 93.100
6,6168 Değişim: 0,23%
Düşük 6,5658 06.09.2018 Yüksek 6,6183
Açılış: 6,60165
7,6990 Değişim: 0,28%
Düşük 7,6358 06.09.2018 Yüksek 7,7115
Açılış: 7,67785
254,57 Değişim: 0,21%
Düşük 252,68 06.09.2018 Yüksek 254,71
Açılış: 254,03
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.