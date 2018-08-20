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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 20 Ağustos dolar fiyatları )

20.08.2018 - 08:45 | Son Güncelleme :
Dolar kuru güne nasıl başladı?

Dolar fiyatları, şu dakikalarda 5.98 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları 6.84 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar ABD-Türkiye ilişkilerini izlenmeye devam ediliyor.

Dolar kuru güne 6.02 TL seviyesinden başlarken; gün içerisinde en düşük 5.9648 TL'yi, en yüksek ise 6.0867 TL'yi gördü. Dolar saat 09.26 itibarıyla 6.0714 TL'de hareket ederken, 6.9524 TL'ye kadar yükselen Euro ise 6.9377 TL'de bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, 96 puan seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürürken şu dakikalarda yüzde 0.16 yükselişle 96.16 seviyesinde... Euro/dolar paritesi ise 1.1416 seviyesinde bulunuyor.

YURT DIŞI PİYASALARDA GÜNDEM YOĞUN

Türkiye piyasalarının yarım gün açık olacağı bugün düşük hacimli bir seyir beklenirken, yurtiçi piyasaların kapalı olacağı haftanın kalanında küresel piyasalarda önemli gelişmeler olacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) Çarşamba akşamı son faiz toplantısı tutanaklarını açıklayacak. Öte yandan Cuma günü Jackson Hole'da yapılacak yıllık küresel merkez bankaları toplantısına Fed başkanı dahil birçok ülkenin merkez bankası başkanı katılacak ve verilecek mesajlar izlenecek. Diğer taraftan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.


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