Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 13 Temmuz dolar fiyatları )

Dolar kuru güne 4.82 TL'den başlarken, şu dakikalarda 4.84 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.63 TL'de bulunuyor.

Ticaret savaşı kaynaklı küresel satışlar sürerken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesiyle birlikte piyasalar tarafından ekonomi politikaları ve bunlara ilişkin söylemler takip ediliyor.

Dolar, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın enflasyonun düşürülmesi ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yapan açıklamalarının ardından bir ara yönünü sert aşağı çevirdikten sonra 4.80-4.85 TL seviyesinde dalgalanıyor. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 4.8780 TL'yi gördükten sonra, saat 11.23 itibarıyla 4.8491 TL'de hareket etti. Euro kuru ise aynı dakikalarda 5.6379 TL bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0.39 yükselişle 94.95 puanda, euro/dolar paritesi ise 1.1622 seviyesinde...

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 18.68 seviyesini görürken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 20.30 seviyesinde hareket ediyor.

GÖZLER FITCH'TE

Bugün piyasaların kapanması ardından kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye değerlendirmesi beklenirken, siyasi gündemde ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açılış toplantısı takip edilecek.

BAKAN ALBAYRAK TÜM ENDİŞELERE CEVAP VERİYOR

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Piyasalara verilen mesajlara bakarsak Berat Albayrak'ın açıklamaları Türkiye'nin ekonomisine yönelik tüm eleştirilere cevap veriyor. Bu açıdan çok değerli ki kurdaki 4.85'lerden 4.78'lere düşüş tepkisi de bunu teyit ediyor. Ancak bu bir süreç ve söylemlerin yanında piyasalar uygulamaları da bir süre görmek isteyecektir. Bu süreçte dalgalanma sürebilir" dedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Albayrak "hiç olmadığı kadar etkin" bir Merkez Bankası'nın, yeni dönem politikalarının temel hedefleri arasında yer alacağını belirterek enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedeflerine gerilemesi için adımları atacaklarını da söyledi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARININ ÖNEMİ ARTTI

Erdoğan'ın göreve başlamasının ve Hazine-Maliye Bakanlığı'na Albayrak'ın getirilmesinin ardından piyasalar ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğini ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yapısının yanı sıra Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'daki faiz kararını da izliyor.

TCMB, TL'deki sert değer kayıpları ve enflasyondaki sert yükselişle birlikte geçen yıl başından beri 950 baz puan sıkılaştırma gerçekleştirdi. Bunun yanında TCMB'nin sadece Nisan ayından bu yana yaptığı faiz artışları ise 500 baz puana ulaştı ve sadeleşme adımlarını tamamlayarak piyasayı sadece politika faizinden fonlamaya başladı.