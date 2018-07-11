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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 11 Temmuz dolar fiyatları )

11.07.2018 - 09:09
Dolar kuru güne nasıl başladı?

Dolar kuru güne 4.70 TL'den başlarken, şu dakikalarda 4.72 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise 5.54 TL seviyelerinde... Piyasalar, ekonomi politikalarını ve ABD-Çin gerilimini izleniyor.

Dolar kuru, ekonomi politikaları ve bunlara ilişkin söylemlere odaklanırken; güne 4.70 TL'den başladı. Dolar, en yüksek 4.7252 TL'yi görürken; en düşük 4.6948 TL'yi gördü. Dolar kuru saat 09.20 itibarıyla 4.7248 TL'de hareket ederken; Euro kuru 5.5479 TL'de hareket ediyor.

Doların başlıca para birimleri karşısındaki seyrini izleyen endeks yüzde 0.1 artışla 94.214'e yükselerek Pazartesi günü gördüğü yaklaşık bir ayın dip seviyesi olan 93.71 seviyesinden uzaklaştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlamasının ve Hazine-Maliye Bakanlığı'na Berat Albayrak'ın getirilmesi ardından piyasalar Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yapısını da izleyecek.

EKONOMİNİN DÜMENİ ALBAYRAK'TA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Hazine Müsteşarlığı'nda düzenlenen devir-teslim töreninde yaptığı ilk açıklamada, bundan sonraki dönemde mali ve para politikalarında yeni kabineyle çok daha özel sektör mantığıyla hızlı hareket eden yönetim dönemine girileceğini belirterek, "Para politikalarında önümüzdeki dönemde çok daha diri ve güçlü bir döneme gireceğiz" dedi.

Piyasalarda bir süredir tek gündem maddesi olarak yer alan yeni kabinenin şekillenmesiyle birlikte kurda küresel piyasaların da tekrar gündemde yer alması öngörülüyor.

FAİZLER SERT YÜKSELDİ

Hazine Müsteşarlığı Haziran ve Temmuz aylarındaki yılın en yüklü itfa ihale dönemini ise dün düzenlenen üç ihale ile birlikte tamamladı. İhalelerde borçlanma hedeflere genel olarak yakın gerçekleşirken faizlerdeki yükseliş ise belirginleşti.

 

 

 

Bankacılara göre gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi dünkü Hazine ihaleleri öncesinde 10 yılın en yükseği olan yüzde 20.51'e, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 17.84 ile tarihi zirveye yükseldi.

Tahvil faizleri uzun süredir baskı altında. Analistlere göre bu baskının ana nedenleri ise enflasyonun geldiği seviyeler ve yükselişin devam edeceği endişeleri, seçim öncesi artan harcama trendi ve yeni ekonomi yönetimi ile uygulanacak politikalara yönelik endişeler oldu. 


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