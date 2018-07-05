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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 5 Temmuz dolar fiyatları )

05.07.2018 - 09:23 | Son Güncelleme :
Dolar kuru güne nasıl başladı?

Dolar kuru 4.67 TL'de bulunurken, Euro kuru 5.46 TL'de bulunuyor. Piyasalar küresel ticaret savaşlarını takip edecek.

Dolar kuru ve tahvil faizleri 14 yılın en yüksek seviyesine gelen enflasyon verilerinin baskısı altında kalırken, küresel ticaret savaşları da piyasalarda olumsuz havaya neden oluyor. Dolar, güne 4.67 TL seviyesinden başlarken, saat 09.32 itibarıyla 4.6704 TL'de hareket etti. Euro kuru ise aynı dakikalarda 5.4666 TL'de bulunuyordu.

Dolar endeksi 0.17 düşüşle 94.02 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1706 seviyelerinde...

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Dolar/TL ABD piyasalarının kapalı olduğu dün ani bir hareketle 4.72 seviyesinin üzerine çıkarken; 10 yıllık tahvil faizlerinin de rekor seviyelerine geldiğine işaret eden bankacılar, öğleden sonra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin TCMB'nin faiz konusunda gereken adımı atacağını söylemesinin kurda toparlanma sağladığını belirtmişti.

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PİYASALAR BU VERİLERİ TAKİP EDECEK

Yurt içinde bugün TCMB saat 14.30'da haftalık menkul kıymet istatistiklerini ve yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarını açıklayacak. Yurt dışında ise saat 15.15'te ABD ADP özel sektör istihdamı, saat 15.30'da ABD işsizlik maaş başvuruları ve saat 17.00'de ABD ISM hizmetler endeksi açıklanacak.

Piyasalar ayrıca yarın saat 15.30'da açıklanacak olan ABD tarımdışı istihdam verisini bekliyor.

DOLAR 4.65 TL'NİN ALTINI GÖREBİLİR

Kurda dün yerli bireysel yatırımcının yoğun satış tarafında olduğunu ancak ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle çok sağlıklı bir fiyat oluşumundan bahsedilemeyeceğini söyleyen bir bankacı, "Bugün likiditenin geri dönmesi ile dengelenme göreceğiz. Ancak konu yine 'faiz artırımı olacak mı' üzerinde düğümleniyor. Piyasa halen 50-100 baz puan arası faiz artırımı bekliyor, fiyatlama da 75 baz puan civarında. Dün Zeybekci'nin açıklamaları bu yönde algılandı, eğer bu algı değişmezse dolar/TL 4.65 altını görebilir gün içinde. Ancak bu akşam FOMC tutanaklar, yarın ABD istihdam verisi var. Cuma günü aynı zamanda Çin-ABD ticaret savaşı da fiiliyata geçiyor, yani dış gündem çok yoğun. Bu yüzden TL'nin pozitif ayrışmasını beklemek zor" diye konuştu.

Aynı bankacı, "Tahvil faizlerinde de hem enflasyonun, hem de gelecek haftaki yüklü Hazine ihalelerinin baskısını görüyoruz, 10 yıllık tahvil faizi rekor seviyeye geldi dün. Ancak tabii ki ana konu enflasyon. TÜFE'nin yüzde 16'da mı zirve yapacağını yoksa daha yüksek seviyelerin mi görüleceğini, sonrasında ise nereye kadar gerileyeceğini görmek gerekiyor. Piyasada yıl sonu beklentileri yüzde 14 civarında şekilleniyor denebilir dolayısıyla tahvil faizlerinde düşüş beklememek lazım" dedi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Geçen hafta Perşembe günü yüzde 16.20'ye kadar gerileyen, enflasyon verisi öncesinde yüzde 16.98 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün yüzde 17.74 seviyesine kadar yükselirken, bu seviyenin tarihi zirve olduğu belirtiliyor. Bugün spot kapanışta ortalama yüzde 17.63, valörde son işlemde yüzde 17.65 seviyesindeydi.

Veri sonrası 19.71'e kadar yükselen iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün öğleden sonra yüzde 19.98'e kadar yükseldikten sonra valörde son işlemde yüzde 19.95 seviyesindeydi.

 


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