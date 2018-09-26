Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 26 Eylül dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 6.09 TL seviyesinin üzerinde hareket ederken, karar sonrası geriledi. Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.08 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 7.16 TL seviyesinde bulunuyor.

Türkiye piyasalarının kapanış saatinde bankalararası son işlemlerde 6.11 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, beklentiler dahilinde gelen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararıyla geriledi. Dolar Fed'in faiz kararı öncesi 6.09 TL seviyesinde hareket ederken, karar sonrası 6.05 TL seviyesine kadar geri çekildi. Dolar uluslararası piyasalarda saat 22.12 itibarıyla 6.0870 TL'de bulunurken, Euro ise 7.1650 TL'de hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.04 yükselişle 93.77 puanda bulunurken, Euro/dolar paritesi 1.1759 seviyesinde bulunuyor.

FED SÜRPRİZ YAPMADI

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırdı. Buna göre Fed, fonlama oranında 25 baz puan artırıma giderek yüzde 1.75 -2.00'den yüzde 2.00 – 2.25 seviyesine yükseltti. Eylül kararı, 2018 yılının üçüncü faiz artırımı oldu.