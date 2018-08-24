‹ Önceki Haber Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar oldu?

Dolar ne kadar? ( 24 Ağustos dolar fiyatları )

24.08.2018 - 12:27
Dolar kuru bugün ne kadar?

Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda dolar/TL, güne yükselişle başladıktan sonra 6,1160'tan işlem görüyor.

Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda dolar/TL, güne yükselişle başladıktan sonra 6,1160'tan işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5,9925 - 6,1548 aralığında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,6 artışla 6,0842'den tamamladı.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu bugün, uluslararası piyasalarda güne yükselişle başladı. Dolar/TL saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6,1160'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL, yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,0960'tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 7,8750'den alıcı buluyor. Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 95,47 ve Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,1574 seviyelerinde bulunuyor.


‹ Önceki Haber Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar oldu?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
90.186 Değişim: 1,64% Hacim : 2.211 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 88.939 20.08.2018 Yüksek 90.476
Açılış: 88.985
6,0535 Değişim: -1,03%
Düşük 6,0468 24.08.2018 Yüksek 6,1369
Açılış: 6,11635
7,0218 Değişim: -0,67%
Düşük 7,0009 24.08.2018 Yüksek 7,1034
Açılış: 7,0693
232,27 Değişim: 0,07%
Düşük 231,29 24.08.2018 Yüksek 234,82
Açılış: 232,11
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.