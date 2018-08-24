Dolar ne kadar? ( 24 Ağustos dolar fiyatları )

Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda dolar/TL, güne yükselişle başladıktan sonra 6,1160'tan işlem görüyor.

Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda dolar/TL, güne yükselişle başladıktan sonra 6,1160'tan işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5,9925 - 6,1548 aralığında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,6 artışla 6,0842'den tamamladı.

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Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu bugün, uluslararası piyasalarda güne yükselişle başladı. Dolar/TL saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6,1160'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL, yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,0960'tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 7,8750'den alıcı buluyor. Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 95,47 ve Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,1574 seviyelerinde bulunuyor.