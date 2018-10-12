Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 12 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, ABD'li rahip Brunson kararı öncesi 5.86 TL’nin üzerinde hareket ederken, savcının mütalaasını açıklamasıyla birlikte 5.8310 TL’ye kadar geriledi, sonrasında mahkemenin karar vermesiyle beraber kur dalgalandı. Dolar şu dakikalarda 5.93 TL’de bulunuyor.

Şenay Zeren

Dolar kuru kritik ABD'li rahip Brunson kararı öncesi 5.86 TL seviyesinin üzerinde bulunurken, savcının mütalaasını açıklamasıyla birlikte 5.8310 TL'ye kadar gerileyerek 17 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Mahkemenin karar vermesiyle birlikte ise dolar dalgalı bir seyir izlerken, saat 16.59 itibarıyla 5.9301 TL seviyesinde hareket etti. 6.7527 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.8360 TL seviyesinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.03 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 26.80 seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.31 yükselişle 95.00 puanda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1542 seviyelerinde...

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TÜRK LİRASI İÇİN OLUMLU

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Beklenen dava sonuçlandı. ABD’li rahip Brunson serbest bırakılarak, ABD ve Türkiye arasındaki bu belirsizlikte sona ermiş oldu. Bu durumun iç piyasa açısından olumlu olduğunu söyleyebilirim. Bugünkü dava öncesinde de dolar kuru bu hafta içerisinde davaya yönelik iyimser senaryoyu fiyatlayarak 6.00 TL seviyesinin altına doğru fiyat hareketi oluşturmaya başladığı için davanın sonuçlanmasının ardından kurda yukarı yönde verilen tepkinin teknik olarak bir realizasyon olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Karadağ şöyle devam etti: "TL üzerinde dava baskısının kalkması bundan sonraki süreç açısından olumlu. Bundan sonraki süreçte ABD tarafından yapılacak açıklamaların kurdaki hareketin kalıcı olup olmayacağı açısından önemli olabilir. Ayrıca, kur üzerinde enflasyon ve makro ekonomik beklentilerin daha fazla fiyatlanmaya devam etmesini bekliyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça dolar kuru için geri çekilmelerin kademeli bir şekilde sürmesini bekleyebiliriz. Teknik olarak, 5.60-5.70 TL seviyelerini kur açısından destek noktası olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu destek noktalarının üzerinde kalmaya devam ettiği müddetçe kurda geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Bu noktada global piyasaların seyri de kur üzerinde belirleyici olabilir."

RAHİP BRUNSON İÇİN KARAR AÇIKLANDI

PKK ve FETÖ’ye casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan papaz Andrew Craig Brunson hakkında karar çıktı. Mahkeme, Rahip Brunson'un ev hapsi ve yurt dışı yasağını kaldırdı. Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ancak yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.