Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 27 Eylül dolar fiyatları )

Dolar fiyatları güne 6.12 TL'nin altında başlarken, iyimser havanın sürmesiyle 6.00 TL'nin altına geriledi. Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.96 TL seviyesinde bulunurken, 7.00 TL'nin altını gören Euro fiyatları ise 6.99 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde bankalararası son işlemlerde 6.11 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, beklentiler dahilinde gelen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararıyla 6.05 TL seviyesine kadar gerilerken yeni güne 6.12 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, ilerleyen saatlerde düşünü sürdürürken psikolojik seviye olan 6.00 TL'nin altını gördü. 17 Ağustos'tan beri görülen en düşük seviye olan 5.9640 TL'ye gerileyen kur, saat 17.40 itibarıyla 5.9679 TL'de işlem gördü. 6.9888 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 6.9905 TL'de bulunuyor. Böylelikle Türk Lirası, sırasıyla dolar ve Euro karşısında yüzde 2.25 ve yüzde 2.75 seviyesinde değer kazandı.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.40 yükselişle 94.28 seviyesinde bulunurken,Euro/dolar paritesi 1.1690 seviyelerinde...

10 YILLIK TAHVİLİN FAİZİ YÜZDE 18'İN ALTINI GÖRDÜ

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi temmuz ayından beri ilk kez yüzde 18'in altına gerileyerek yüzde 17.85 seviyesinde görürken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 25.78 seviyesinde bulunuyor.

6.00 TL’NİN ALTINDA KALICILIK ÖNEMLİ

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "Dün akşamki FED kararlarının ardından her ne kadar dolar, diğer para birimlerine karşı aşırı değer kazanmasa da genel tabloya baktığımızda doların değerli olduğunu görmekteyiz. Ancak gelişen ülke para birimleri grubuna baktığımızda, Türk Lirası’ndaki pozitif ayrışmanın oldukça kuvvetli olduğunu görmekteyiz. Şu an somut bir sebep olmasa da iki konunun TL’de pozitif ayrışma sağlama ihtimali mevcut. İlki yarın 9 aylık bilanço kapanışları yapılacak. Bunun kur üzerinde bir baskı yaratması muhtemel. İkincisi ise 12 Ekim’de ABD’li papaz Brunson’ın davasına ilişkin beklentiler olabilir. Hatırlanacağı üzere hafta içerisinde ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Brunson’ın bu ay içerisinde serbest bırakılabileceğini ifade etmişti. Daha sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararı mahkemenin vereceğini ve 12 Ekim’de göreceklerini ifade etmişti. Bu beklenti fiyatlanıyor olabilir. Brunson salınırsa ABD ile ilişkilerin normalleşeceğine yönelik beklentiler artacak ve bu durum TL varlıklara destek olacaktır. Brunson’ın salınmaması ise TL varlıklara olumsuz yansıyabilir" dedi.

Teknik olarak uzun bir süredir dolar kurunda sıkışma var. Bu sıkışmanın üst bandını 6.30 TL oluştururken, alt bandını ise 6.00 TL oluşturuyor. Bugün 6.00 TL altına sarkıldı ancak hemen talep geldi. Kalıcılık sağlanması önemli olacaktır. 5.90-6.00 TL altında kalıcılık sağlanmazsa dolar talebi oluşabilir. Kalıcılığın sağlanması için ise önemli bir katalizör gerekiyor.

FED SÜRPRİZ YAPMADI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırdı. Buna göre Fed, fonlama oranında 25 baz puan artırıma giderek yüzde 1.75 -2.00'den yüzde 2.00 – 2.25 seviyesine yükseltti. Eylül kararı, 2018 yılının üçüncü faiz artırımı oldu.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri ise piyasa katılımcılarının Fed'den daha sert tutum beklemesiyle 5 baz puandan fazla düşüşe yüzde 3.048'e geriledi.

Merkez bankasının karar metni "destekleyici" para politikası döneminin de sonuna gelindiğini gösterdi.

State Street Global Advisors yatırım stratejisti Michael Arone, "Herkesin merak ettiği, ki Fed de bu adımı attı, para politikasını niteleyen 'destekleyici' ifadesini (metinden) çıkarmalarıydı" dedi ve ekledi:

"Para politikasının daha az destekleyici olduğuna ve giderek nötr faize yaklaşıyor olduğuna inandıklarına işaret ediyor."

Powell ise neredeyse on yıldır para politikasının yönü hakkında ipucu veren bu ifadenin metinden çıkarılmasının para politikasının görünümünde bir değişiklik sinyali olmadığını söyledi.