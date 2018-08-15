Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 15 Ağustos dolar fiyatları )

Dolar fiyatları güne 6.31 TL seviyesinden başlarken, oluşan olumlu havanın etkisiyle 6 TL'nin altına kadar geriledi. Euro kuru ise 7 TL'nin altını gördü.

Türk Lirası'ndaki değer kaybını kontrol altına almak, ekonomik gelişmelere ilişkin endişelere son vermek amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) başta olmak üzere arka arkaya birçok atılan adım, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın yatırımcılar ile toplantı yapacağı haberi kurda iyimser bir hava oluşturdu.

Dolar güne 6.31 TL seviyesinden başlarken, BDDK'nın swap işlemlerine getirilen kısıtlamalarda oran değiştirilmesi sonrası kademeli olarak gerileyerek 6 TL'nin altını gördü. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9223 TL'ye kadar gerilerken, saat 11.46 itibarıyla 6.1374 TL'de hareket ediyor. Türk Lirası şu dakikalarda dolar karşısında yüzde 4'e yakın primli seyrediyor.

EURO DA 7 TL'NİN ALTINI GÖRDÜ

Euro kuru güne 7.20 TL'den başlarken piyasalar üzerinde oluşan olumlu havanın etkisiyle en düşük 6.7160 TL'yi gördü. Euro kuru şu dakikalarda 6.9232 TL'de bulunuyor. Böylelikle Türk Lirası'nın euro karşısındaki değer kazancı yüzde 4'e yakın seyrediyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, 96 puan seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürürken, şu dakikalarda 96.66 puanda işlem görüyor.

BDDK SWAP İŞLEMLERİNDE ORANI DEĞİŞTİRDİ

Bankaların swap işlemlerine getirilen kısıtlamalarda oran değişti. Bankaların swap işlemler toplamı bankaların yasal özkaynak toplamının yüzde 25'ini geçemeyecek.

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK, mayıs ayı iş gücü verileri açıklandı.Buna göre mayıs döneminde işsizlik yüzde 9.7 oldu. Önceki dönem yüzde 9.6 olarak gerçekleşmişti.