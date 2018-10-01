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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 01 Ekim dolar fiyatları )

01.10.2018 - 08:21 | Son Güncelleme :
Dolar kuru 6 haftanın dibini gördü

Dolar fiyatları yaklaşık 6 haftanın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.95 TL seviyesinde bulunuyor. Euro fiyatları ise 6.91 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, enflasyon rakamlarına odaklandı.

Geçtiğimiz haftayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 625 baz puanlık faiz artışı ardından ABD ve Almanya ile ilişkilere yönelik olumlu beklentiler ve bankacılık sektörüne ilişkin iyimserlikle 6.04 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftaya aynı seviyelerden başladı. Dolar kuru ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürerek, 17 Ağustos'tan beri en düşük seviye olan 5.9088 TL'yi gördü. Dolar saat 17.00 itibarıyla 5.9583 TL seviyesinde hareket ederken; 6.8635 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise 6.9194 TL seviyesindeydi. Böylelikle dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değer kaybı sırasıyla yüzde 1.63 ve yüzde 1.69 oldu.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.05 düşüşle 94.75 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise 1.1610 seviyesinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.78 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.82 seviyesinde bulunuyor.

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ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR

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AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Ekim Çarşamba günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre; ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.46 oldu. Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 21,84 olarak belirlendi.

Piyasalarda yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı ve çarşamba günleri yapacağı açıklamalar ile ABD işgücü piyasası verileri izlenecek.

 


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