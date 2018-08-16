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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 16 Ağustos dolar fiyatları )

16.08.2018 - 09:15 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda son durum

Dolar fiyatları oluşan olumlu havanın etkisiyle 5.70 TL'ye kadar gerilerken, şu dakikalarda 5.78 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.59 TL seviyelerinde... Piyasalar, Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcı toplantısını takip edecek.

Türk Lirası'ndaki değer kaybını kontrol altına almak, ekonomik gelişmelere ilişkin endişelere son vermek amacıyla peş peşe atılan adımlar, Avrupa Birliği ile ilişkilerin kuvvetlenebileceği öngörüsü ve Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapılacağının açıklanmasıyla piyasalardaki olumlu hava sürerken, dolar kuru güne 5.86 TL'den başladı. Dolar gün içerisinde en düşük 5.7012 TL'yi görürken, saat 12.46 itibarıyla 5.7873 TL'de hareket etti. 6.5005 TL'ye gerileyen Euro kuru şu dakikalarda 6.5917 TL'de bulunuyor. Sterlin ise 7.3793 seviyelerinde...

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Dolar endeksi 96 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürürken, şu sıralarda yüzde 0.12 düşüşle 96.47 seviyesinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.37 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 24.69 seviyesinde bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün telekonferansla Türkiye saati ile 16.00'da gerçekleştireceği yatırımcı yatırımcı toplantısı yakından takip edilecek.

SANAYİ ÜRETİMİ AÇIKLANDI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise haziranda bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı.


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