‹ Önceki Haber "Dördüncü faiz artışına gidilebilir" "Dördüncü faiz artışına gidilebilir" Sonraki Haber › İtalya'nın bütçe taslağı reddedildi İtalya'nın bütçe taslağı reddedildi

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 24 Ekim dolar fiyatları )

24.10.2018 - 08:34 | Son Güncelleme :
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 24 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları 5.68 TL'nin altını görürken, şu dakikalarda 5.68 TL seviyesinde bulunuyor. Euro fiyatları ise 6.48 TL'de hareket ediyor. Piyasalar yarın saat 14.00'da açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edecek.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.73 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 5.7760 TL'yi görürken, ilerleyen saatlerde 5.68 TL'nin altına gerileyerek en düşük 5.6778 TL'yi gördü. Dolar, saat 16.24 itibarıyla 5.6842 TL seviyesinde bulunurken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.4819 TL'de hareket ediyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Dolarda teknik açıdan 5.67 TL'nin destek konumunda bulunduğunu ve bu seviyenin aşağı kırılması durumunda düşüşün ivmeleneceğini bildiren analistler, 5.80 - 5.85 TL seviyelerinin ise direnç konumunda izleneceğini dile getirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.45 yükselişle 96.16 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1399 seviyelerinde...

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.04 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 26.02 seviyesinde hareket ediyor.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Reuters'ın 15 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre Merkez Bankası'nın 25 Ekim'de sonuçlarını açıklayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber "Dördüncü faiz artışına gidilebilir" "Dördüncü faiz artışına gidilebilir" Sonraki Haber › İtalya'nın bütçe taslağı reddedildi İtalya'nın bütçe taslağı reddedildi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
92.692 Değişim: -0,83% Hacim : 5.636 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.692 24.10.2018 Yüksek 94.159
Açılış: 93.888
5,6820 Değişim: -0,99%
Düşük 5,6592 24.10.2018 Yüksek 5,7760
Açılış: 5,73865
6,4728 Değişim: -1,83%
Düşük 6,4534 24.10.2018 Yüksek 6,6280
Açılış: 6,5934
224,38 Değişim: -1,23%
Düşük 223,90 24.10.2018 Yüksek 229,09
Açılış: 227,17
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.