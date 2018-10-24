Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 24 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları 5.68 TL'nin altını görürken, şu dakikalarda 5.68 TL seviyesinde bulunuyor. Euro fiyatları ise 6.48 TL'de hareket ediyor. Piyasalar yarın saat 14.00'da açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edecek.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.73 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 5.7760 TL'yi görürken, ilerleyen saatlerde 5.68 TL'nin altına gerileyerek en düşük 5.6778 TL'yi gördü. Dolar, saat 16.24 itibarıyla 5.6842 TL seviyesinde bulunurken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.4819 TL'de hareket ediyor.

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Dolarda teknik açıdan 5.67 TL'nin destek konumunda bulunduğunu ve bu seviyenin aşağı kırılması durumunda düşüşün ivmeleneceğini bildiren analistler, 5.80 - 5.85 TL seviyelerinin ise direnç konumunda izleneceğini dile getirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.45 yükselişle 96.16 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1399 seviyelerinde...

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.04 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 26.02 seviyesinde hareket ediyor.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Reuters'ın 15 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre Merkez Bankası'nın 25 Ekim'de sonuçlarını açıklayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.

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