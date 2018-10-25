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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 25 Ekim dolar fiyatları )

25.10.2018 - 08:18 | Son Güncelleme :
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 25 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla dalgalı seyrederken; şu dakikalarda 5.63 TL'de hareket ediyor. 6.4324 TL'ye kadar gerileyen Euro fiyatları ise şu dakikalarda 6.45 TL bulunuyor.

Dolar kuru Merkez Bankası'nın beklentiler dahilinde açıklanan faiz kararıyla dalgalı seyretti. Merkez Bankası faiz kararını açıklamadan önce 5.68 TL seviyesinde bulunan dolar kuru, kararın açıklanmasıyla 5.70 TL seviyesine yükselirken sonrasında yönünü aşağı çevirerek 5.6218 TL'ye kadar geriledi. Dolar saat 16.10 itibarıyla 5.6395 TL'de hareket ederken, Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.4572 TL'de bulunuyor. Böylelikle Türk Lirası, dolar ve Euro karşısında sırasıyla yüzde 1.12 ve 0.51 oranında değer kazandı.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.09 düşüşle 96.09 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1414 seviyelerinde...

10 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 18.52 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 25.77 seviyesinde hareket ediyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentiler dahilinde faize dokunmadı. Buna göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu.


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