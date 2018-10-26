Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 26 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları 5.61 TL seviyesinin altını görürken, şu dakikalarda 5.63 TL seviyesinde bulunuyor. Euro fiyatları ise 6.40 seviyesinde hareket etti. Piyasalar, küresel risk iştahının seyrini izlemeye devam edecek.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.63 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne aynı seviyelerden başladı. Dolar gün içerisinde en düşük 5.6066 TL'yi, en yüksek 5.6604 TL'yi görürken; saat 17.15 itibarıyla 5.6357 TL seviyesinde bulunuyor. 6.3608 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.4045 TL'de hareket etti.

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Analistler, teknik açıdan dolarda 5.55 TL'nin destek, 5.80 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.02 düşüşle 96.43 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1361 seviyelerinde...

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.07 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.17 seviyesinde hareket ediyor.