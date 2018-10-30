Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 30 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları 5.50 TL'nin altına gerileyerek yaklaşık 2.5 ayın en düşük seviyeyi görürken, şu dakikalarda 5.52 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.27 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe 5.56 TL seviyesinden başlarken, ilerleyen saatlerde 5.4978 TL'ye kadar gerileyerek 09 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Analistler, Avrupa piyasalarında risk iştahının artmasıyla Türk Lirası'na olan talebin arttığını belirtirken, dolar, saat 14.05 itibarıyla 5.5212 TL seviyesinde hareket etti. 6.2554 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.2705 TL'de bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.33 yükselişle 96.68 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1352 seviyelerinde...

10 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 18.00 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 24.80 seviyesinde hareket ediyor.

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

Bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri takip edilecek.

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