Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 27 Temmuz dolar fiyatları )

Dolar kuru yaşanan siyasi gelişmelerle yeniden yükselişe geçerken, şu dakikalarda 4.87 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.67 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, ABD büyüme verisini ve ikili ilişkileri takip edecek.

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Dolar kuru, ABD'li rahip Brunson’ın cezasının ev hapsine çevrilmesiyle gerilerken, ABD'den gelen yaptırım açıklamalarıyla yeniden yükselişe geçerek güne 4.87 TL seviyelerinde başladı. Dolar, gün içerisine en yüksek 4.8790 TL'yi görürken, saat 13.54 itibarıyla 4.8742 TL'de hareket ediyor. Euro kuru 5.6848 TL'ye kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 5.6717 TL'de bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faiz yüzde 18.37 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 20.41 seviyesinde hareket ediyor.

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Dolar endeksi yüzde 0.07 yükselişle 94.64 puan seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise 1.1630 seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR BU SEVİYELERDE HAREKET EDEBİLİR

Bankacılık ve Finans Uzmanı Emrah Ceylan, "Yurt içi makro ekonomik verilerin etkisinden öte ABD’deki gelişmelerin döviz kurunda daha çok etkili olduğunu gözlemliyoruz. ABD’de ikinci çeyrek büyüme verisinin yüzde 4’ün üzerine çıkması ve uluslararası ticaret savaşlarının devam etmesi, TL için sorun olacaktır" dedi.

Ceylan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "ABD Başkanı Trump da dün Pence'in ardından Twitter üzerinden açıklama yapması sonrası TL, gelişen para birimleri arasından negatif ayrışarak en çok değer kaybeden ikinci para birimi oldu. Hem ABD’de açıklanacak büyüme verisi hem de ABD’nin siyasi açıklamalarının etkisiyle dolar kurunun kısa vadede önümüzdeki hafta 4.84-4.8650 TL bandında hareket edeceğini düşünüyorum."

4.8760 TL ÜZERİNDEKİ KALICI HAREKETLER KRİTİK

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Ev hapsine alınan Brunson sorunu Türkiye ve ABD ilişkilerinde krize neden oldu. ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Pence’in Türkiye’yi ekonomik yaptırımlarla tehdit etmesi neticesinde TL perşembe akşamından başlayarak değer kaybetti. Trump ve Pence, ABD’nin 1 ve 2 numaralı adamları… ABD'nin başta F-35'ler olmak üzere Türkiye'ye yaptırım uygulayabileceği zaten ihtimal dahilindeydi, ancak ilk defa bu kadar yetkili bir ağızdan yaptırım açıklamaları duyuyoruz. Brunson'ın davası 12 Ekim'de görülecek, daha uzun bir zaman dilimi var ve bu zaman dilimi de birçok gelişmeye açık…" şeklinde belirtti.

Erkan şunları ekledi: "Bugün küresel dolar hareketi ise, ABD’den gelecek olan GSYH rakamları öncesinde sakin… ABD ekonomisinin yüzde 4.2 ile 2014 yılından sonraki en yüksek büyüme performansı göstermesi bekleniyor. Bugün açıklanacak büyüme verisi dolar temasında kısa fakat etkili olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizinde geri çekilme sınırlı kalırken, yukarı yönde tekrar yüzde 3 psikolojik seviyesine doğru atak potansiyeli güçlenmektedir.

Kur, 4.71 – 4.7350 TL bölgesi üzerinde kalmayı sürdürürse, pozitif görünümüne kaldığı yerden devam etmek isteyebilir, 4.8760 TL üzerinde kalması durumunda ise 4.90 TL ve 4.9253 TL bariyerlerine doğru trend yönlü fiyatlama davranışı izlenebilir. Özellikle 4.8760 TL üzerindeki kalıcı hareketler, tarihi zirveye doğru olası çıkış beklentisini güçlendirebilir. Aksi takdirde tepki düşüncesini tekrar gündeme taşıyabilir. Bu tür bir tepki düşüncesinde 4.71 – 4.7350 TL bölgesi öncesindeki olası tepki seviyeleri ise 4,8550 TL başta olmak üzere 4,8325 ve 4,8050 olarak kaydedilmiştir.

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