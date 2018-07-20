Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 20 Temmuz dolar fiyatları )

Dolar kuru güne 4.82 TL'den başlarken, ilerleyen saatlerde gerileyerek 4.78 TL'nin altını gördü. Dolar kuru, şu dakikalarda 4.78 TL'de, Euro kuru ise 5.60 TL'de bulunuyor. Piyasalar, küresel ticaret savaşındaki gelişmeleri takip ediyor.

Dolar kuru, Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi kararı ve Trump'ın ABD faiz artışlarına eleştirileriyle günü hafta boyunca genel olarak üzerinde işlem gördüğü 4.80 TL'nin altına geriledi. Dolar, gün içerisinde gerileyerek en düşük 4.7724 TL'yi görürken, saat 17.13 itibarıyla 4.7854 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.5846 TL'ye kadar düşerken, şu dakikalarda 5.6064 TL'de seviyelerinde...

Bankacılar iç siyasi gündemin bugün sakin olduğunu ticaret savaşları başta olmak üzere küresel gelişmelerin gelişmekte olan ülke para birimlerine yön vermesini beklediklerini söyledi.

Piyasada yön belirleyici lokal gelişmenin ise Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği faiz kararı olması bekleniyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

G20 BAŞLIYOR

Bugün başlayacak olan G20 toplantılarının küresel gündeminde ticaret savaşlarına yönelik söylemler yer alırken Türkiye'den toplantıya katılması beklenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantılardaki olası söylemleri de izlenecek.

MERKEZ BANKASI'NIN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

##$HABER_1447801$##

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TCMB'nin faiz kararı öncesi bugün içeride önemli bir gündem maddesi görünmüyor. Haftanın son gününde gelişmekte olan ülke para birimlerine yakın bir seyir bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ise Cumhurbaşkanlığı'ndaki ekonomi yönetimi yapısı başta olmak üzere iç siyaset ve TCMB kararı piyasalarda belirleyici olacak" dedi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR