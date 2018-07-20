‹ Önceki Haber Tofaş yarım asrı geride bıraktı Tofaş yarım asrı geride bıraktı Sonraki Haber › Dünya devi kararını değiştirdi Dünya devi kararını değiştirdi

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 20 Temmuz dolar fiyatları )

20.07.2018 - 09:20 | Son Güncelleme :
Dolar kuru 4.78 TL'nin altını gördü

Dolar kuru güne 4.82 TL'den başlarken, ilerleyen saatlerde gerileyerek 4.78 TL'nin altını gördü. Dolar kuru, şu dakikalarda 4.78 TL'de, Euro kuru ise 5.60 TL'de bulunuyor. Piyasalar, küresel ticaret savaşındaki gelişmeleri takip ediyor.

Dolar kuru, Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi kararı ve Trump'ın ABD faiz artışlarına eleştirileriyle günü hafta boyunca genel olarak üzerinde işlem gördüğü 4.80 TL'nin altına geriledi. Dolar, gün içerisinde gerileyerek en düşük 4.7724 TL'yi görürken, saat 17.13 itibarıyla 4.7854 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.5846 TL'ye kadar düşerken, şu dakikalarda 5.6064 TL'de seviyelerinde...

Bankacılar iç siyasi gündemin bugün sakin olduğunu ticaret savaşları başta olmak üzere küresel gelişmelerin gelişmekte olan ülke para birimlerine yön vermesini beklediklerini söyledi.

Piyasada yön belirleyici lokal gelişmenin ise Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği faiz kararı olması bekleniyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

G20 BAŞLIYOR

Bugün başlayacak olan G20 toplantılarının küresel gündeminde ticaret savaşlarına yönelik söylemler yer alırken Türkiye'den toplantıya katılması beklenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantılardaki olası söylemleri de izlenecek.

MERKEZ BANKASI'NIN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

##$HABER_1447801$##

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TCMB'nin faiz kararı öncesi bugün içeride önemli bir gündem maddesi görünmüyor. Haftanın son gününde gelişmekte olan ülke para birimlerine yakın bir seyir bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ise Cumhurbaşkanlığı'ndaki ekonomi yönetimi yapısı başta olmak üzere iç siyaset ve TCMB kararı piyasalarda belirleyici olacak" dedi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Tofaş yarım asrı geride bıraktı Tofaş yarım asrı geride bıraktı Sonraki Haber › Dünya devi kararını değiştirdi Dünya devi kararını değiştirdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.082 Değişim: 1,16% Hacim : 6.703 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.787 20.07.2018 Yüksek 94.169
Açılış: 93.269
4,7941 Değişim: -0,24%
Düşük 4,7724 20.07.2018 Yüksek 4,8317
Açılış: 4,80575
5,6211 Değişim: 0,32%
Düşük 5,5847 20.07.2018 Yüksek 5,6347
Açılış: 5,60335
189,75 Değişim: 0,36%
Düşük 188,32 20.07.2018 Yüksek 189,93
Açılış: 189,07
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.