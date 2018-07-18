Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 18 Temmuz dolar fiyatları )

Dolar kuru, gün içerisinde haftanın en düşük seviyesi olan 4.7674 TL'ye gerilerken, ABD'li rahip Brunson'un tutukluluğunun devamına karar verilmesiyle yükselişe geçti. Dolar kuru şu dakikalarda 4.82 TL'de hareket ederken, Euro kuru ise 5.61 TL seviyesinde bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün kademeli faiz artırımına işaret eden açıklamalarının etkisiyle piyasa kapanışının ardından ilk tepki olarak 4.77 TL seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru güne 4.80 TL'den başladı. Dolar sonrasında, ABD ile ilişkiler açısından piyasalar tarafından yakından izlenen ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın bugün görülen davasında tutukluluğun devamına karar verilmesinin ardından yükseldi. Dolar gün içerisinde haftanın en düşük seviyesi 4.7674 TL'yi görürken, sonrasında yükselişe geçerek 4.8467 TL'yi gördü. Dolar kuru saat 16.16 itibarıyla 4.8274 TL'de hareket ediyor. Euro ise 5.5486 TL'ye kadar gerilerken, aynı dakikalarda 5.6147 TL'de seviyesinde...

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Dolar endeksi 95 puanın üzerine çıkarken, şu sıralarda yüzde 0.41 yükselişle 95.12 puan seviyesinde... Euro/dolar paritesi ise 1.1611 seviyesinde işlem görüyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.52'da, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 20.69 seviyesinde hareket ediyor.

"TL RİSK ALGISINDA YUMUŞAMA VAR"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, son günlerde TL'nin benzer para birimlerinden negatif ayrıştığını, yeni kabinenin nasıl bir yol izleyeceğinde dair soru işaretleri olduğunu söyleyerek, "Piyasa bu nedenle çok rahat değil ama hafta başından beri TL risk algısında yumuşama var dolayısıyla Powell sonrası kurda da ilk etapta aşağı hareket gördük. Ancak kalıcı olması için Merkez Bankası ve hükümet tarafından gelecek açıklamaların piyasada güven duygusunu artırması gerek. Zaten Powell'ın açıklamaları dolar pozitif fiyatlanınca ilk çekilme sonrası kur tekrar yönünü yukarı çevirdi" dedi.

Olağanüstü bir durum olmadıkça kurun çok agresif yukarı hareket gücü olmadığını söyleyen Karadağ, "Kurda yeni trend oluşması için aşağıda 4.77 TL'nin altında yukarıda ise 4.9280 TL'nin üzerinde seyir oluşmalı. Bugün ara ara 4.80 TL'nin altına deneme yapabilir ama dolar pozitif hava bugün de korunacaktır. Global endekslerde de risk iştahı toplanmış bu bize de olumlu hava oluşturuyor" dedi.

BRUNSON'UN TUTUKLULUĞUNA DEVAM

Mahkemede ABD'li rahip Andrew Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu karar Türk Lirası'na olumsuz yansıdı.

20 yılı aşkın bir süredir İzmir'de yaşayan Brunson, 2016 yılındaki darbe girişiminde Gülen Cemaatine yardım ettiği ve PKK'ya destek verdiği suçlamaları nedeniyle İzmir'de tutuklu olarak yargılanıyor. Brunson suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Powell bugün saat 17.00'de ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşma yapacak. Ancak dünkü açıklamaların ardından bugün piyasada anlamlı bir etki yaratması beklenmiyor.

Powell dünkü açıklamalarında olumlu bir değerlendirmede bulunarak ABD ekonomisinde istihdamın güçlü olduğu, enflasyonun ise merkez bankasının yüzde 2 olan hedefine yakın seyrettiği "birkaç yıllık" bir döneme girilmek üzere olduğunu söyledi. Powell ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret anlaşmazlığı nedeniyle faiz artırımlarının hızının değişmesi gibi bir tehlike oluşmadığına işaret etti.

Ekonomistler Powell'ın ifade ettiği ekonomik görünümün ABD'de bu yılın geri kalanında beklenen iki faiz artırımıyla uyumlu olduğunu ifade etti.

Powell'ın açıklamaları doların çoğu para birimi karşısında değer kazanmasını sağlarken ilk etapta küresel risk iştahını da artırdı.