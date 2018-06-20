Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 20 Haziran dolar fiyatları )

Dolar kuru güne 4.75 TL'den başlarken, şu dakikalarda 4.73 TL seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Euro kuru ise 5.49 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, küresel ticaret savaşlarının yansımalarını izleniyor.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin geniş çaplı bir ticaret savaşına dönüşeceği kaygıları aralarında TL'nin de yer aldığı gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik küresel riskten kaçışı tetiklerken, dolar kuru yeni güne 4.75 TL seviyesinden başladı. Dolar saat 16.29 itibarıyla 4.7388 TL'de hareket ederken, Euro ise 5.4941 TL seviyesindeydi.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Bankacılar 24 Haziran seçimlerine sadece birkaç işlem günü kaldığına dikkat çekerken seçim sonuçlarının piyasalardaki en önemli yön belirleyici olacağını bekliyorlar.

Öte yandan dolar/TL ise başta ABD ve Avrupa olmak üzere küresel merkez bankalarının geçen haftaki faiz kararlarının genişlemeci politikalarına kısa vadede son vereceklerini göstermesiyle 4.60'lı seviyelerden yükseldiği 4.70 üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

##$HABER_1446928$##

Kur dün küresel piyasalarda ABD-Çin gerginliğiyle 4.7035-4.7746 geniş bandında dalgalandıktan sonra günü 4.75 civarında tamamlamıştı.

YATIRIMCILARIN STRATEJİLERİNDE DİKKATLİ OLMASI

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Seçimin son haftası olduğu için iç piyasada çok sağlıklı bir fiyatlama izlenmiyor. Dış piyasada, dolar endeksinin de 95 puanın üzerinde olması gelişmekte olan ülke piyasalarını rahatsız ediyor. Bu durumdan, TL’nin de negatif etkilendiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla, dolar/TL kurunda yukarı yönde tepkinin korunduğunu gözlemliyoruz. Bu hafta seçime doğru adım adım ilerlediğimiz için TL varlıklar üzerinde baskının sürmesini bekliyorum. Zaman zaman dolar/TL kurunda yukarı yönde tepkiler alabiliriz ancak ardından gevşeme hareketlerinin de gelebileceğini unutmamakta fayda var" dedi.

Karadağ değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Dış piyasada dolar endeksinin yükselmesi, gelişmekte olan ülke piyasalarını rahatsız ediyor ancak hala piyasada güçlü doların olmadığını söyleyebilirim. Bu açıdan dolar/TL kurunun avantajlı olduğunu söyleyebiliriz çünkü kur yukarı yönde agresif bir tepki veremiyor. Eğer piyasada dolar rallisi olsaydı belki bugün dolar/TL kurunda yukarı yönde daha ısrarcı ve agresif hareketler izleyebilirdik.

Kısacası, iç piyasada bu hafta aşağı veya yukarı yönde hareketler alabiliriz seçimin son haftası olduğu için sağlıklı bir hareket olmayacaktır. Siyasi belirsizlik kalkana kadar piyasaların rahatlamayacağını söyleyebilirim. Türkiye’ye yönelik risk algısında da hareketlilik var. Türkiye’nin 5 yıllık CDS rakamı 320 puan seviyesinde ve bu rakam dün 330 puanın üzerindeydi. CDS için 330 puanın üzeri en son 2012 yılında görülmüştü. CDS rakamındaki artışında fiyatlamalar üzerinde baskı kurduğunu ve kuru rahatsız ettiğini yorumlayabiliriz. Bu tablonun da gelecek hafta seçimin ardından daha da netleşeceğini dolayısıyla yatırımcıların stratejilerinde dikkatli olması gerektiğini uyarmak isterim."

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ teknik olarak ise şöyle değerlendirdi: "Teknik olarak değerlendirdiğimde, dolar/TL kurunda ana resimde yükselen kanal içerisindeki hareketin korunduğunu ve yukarı yönde iştahın sürdüğünü gözlemliyorum. Ancak, agresif olmadığı için belli direnç noktalarından yorulmalarla karşılaşıyoruz. Dolar/TL kurunda 4.7750 direnci oluştu ve bu direnç noktasının üzerine doğru iştahlanma kurun 4.80 direncine doğru uzamasını tetikleyebilir. Ancak, 4.80 için ilk etapta kurun 4.75 üzerinde ısrarcı olması gerektiğini söyleyebilirim. Diğer yandan, kurda geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. Özellikle, 4.74 bölgesinin altına doğru hareketinde zayıf kaldığı için 4.74 seviyesinden alımların geldiğini gözlemliyorum. Dolayısıyla, kur için 4.74 bölgesi destek olabilir ve bu destek noktasının altında kapanışlar görmediğimiz müddetçe kurda yukarı yönde hareketin sürebileceğini söyleyebilirim."

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR