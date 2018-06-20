‹ Önceki Haber Gazdaş'ın Zorlu Enerji'ye hisse devri tamam Gazdaş'ın Zorlu Enerji'ye hisse devri tamam Sonraki Haber › "Ekonomide yeni bir döneme giriyoruz" "Ekonomide yeni bir döneme giriyoruz"

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 20 Haziran dolar fiyatları )

20.06.2018 - 09:24 | Son Güncelleme :
Dolar kuru 4.73 TL seviyesinde

Dolar kuru güne 4.75 TL'den başlarken, şu dakikalarda 4.73 TL seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Euro kuru ise 5.49 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, küresel ticaret savaşlarının yansımalarını izleniyor.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin geniş çaplı bir ticaret savaşına dönüşeceği kaygıları aralarında TL'nin de yer aldığı gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik küresel riskten kaçışı tetiklerken, dolar kuru yeni güne 4.75 TL seviyesinden başladı. Dolar saat 16.29 itibarıyla 4.7388 TL'de hareket ederken, Euro ise 5.4941 TL seviyesindeydi.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Bankacılar 24 Haziran seçimlerine sadece birkaç işlem günü kaldığına dikkat çekerken seçim sonuçlarının piyasalardaki en önemli yön belirleyici olacağını bekliyorlar.

Öte yandan dolar/TL ise başta ABD ve Avrupa olmak üzere küresel merkez bankalarının geçen haftaki faiz kararlarının genişlemeci politikalarına kısa vadede son vereceklerini göstermesiyle 4.60'lı seviyelerden yükseldiği 4.70 üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

##$HABER_1446928$##

Kur dün küresel piyasalarda ABD-Çin gerginliğiyle 4.7035-4.7746 geniş bandında dalgalandıktan sonra günü 4.75 civarında tamamlamıştı.

YATIRIMCILARIN STRATEJİLERİNDE DİKKATLİ OLMASI 

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Seçimin son haftası olduğu için iç piyasada çok sağlıklı bir fiyatlama izlenmiyor. Dış piyasada, dolar endeksinin de 95 puanın üzerinde olması gelişmekte olan ülke piyasalarını rahatsız ediyor. Bu durumdan, TL’nin de negatif etkilendiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla, dolar/TL kurunda yukarı yönde tepkinin korunduğunu gözlemliyoruz. Bu hafta seçime doğru adım adım ilerlediğimiz için TL varlıklar üzerinde baskının sürmesini bekliyorum. Zaman zaman dolar/TL kurunda yukarı yönde tepkiler alabiliriz ancak ardından gevşeme hareketlerinin de gelebileceğini unutmamakta fayda var" dedi.

Karadağ değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Dış piyasada dolar endeksinin yükselmesi, gelişmekte olan ülke piyasalarını rahatsız ediyor ancak hala piyasada güçlü doların olmadığını söyleyebilirim. Bu açıdan dolar/TL kurunun avantajlı olduğunu söyleyebiliriz çünkü kur yukarı yönde agresif bir tepki veremiyor. Eğer piyasada dolar rallisi olsaydı belki bugün dolar/TL kurunda yukarı yönde daha ısrarcı ve agresif hareketler izleyebilirdik.

Kısacası, iç piyasada bu hafta aşağı veya yukarı yönde hareketler alabiliriz seçimin son haftası olduğu için sağlıklı bir hareket olmayacaktır. Siyasi belirsizlik kalkana kadar piyasaların rahatlamayacağını söyleyebilirim. Türkiye’ye yönelik risk algısında da hareketlilik var. Türkiye’nin 5 yıllık CDS rakamı 320 puan seviyesinde ve bu rakam dün 330 puanın üzerindeydi. CDS için 330 puanın üzeri en son 2012 yılında görülmüştü. CDS rakamındaki artışında fiyatlamalar üzerinde baskı kurduğunu ve kuru rahatsız ettiğini yorumlayabiliriz. Bu tablonun da gelecek hafta seçimin ardından daha da netleşeceğini dolayısıyla yatırımcıların stratejilerinde dikkatli olması gerektiğini uyarmak isterim."

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ teknik olarak ise şöyle değerlendirdi: "Teknik olarak değerlendirdiğimde, dolar/TL kurunda ana resimde yükselen kanal içerisindeki hareketin korunduğunu ve yukarı yönde iştahın sürdüğünü gözlemliyorum. Ancak, agresif olmadığı için belli direnç noktalarından yorulmalarla karşılaşıyoruz. Dolar/TL kurunda 4.7750 direnci oluştu ve bu direnç noktasının üzerine doğru iştahlanma kurun 4.80 direncine doğru uzamasını tetikleyebilir. Ancak, 4.80 için ilk etapta kurun 4.75 üzerinde ısrarcı olması gerektiğini söyleyebilirim. Diğer yandan, kurda geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. Özellikle, 4.74 bölgesinin altına doğru hareketinde zayıf kaldığı için 4.74 seviyesinden alımların geldiğini gözlemliyorum. Dolayısıyla, kur için 4.74 bölgesi destek olabilir ve bu destek noktasının altında kapanışlar görmediğimiz müddetçe kurda yukarı yönde hareketin sürebileceğini söyleyebilirim."

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Gazdaş'ın Zorlu Enerji'ye hisse devri tamam Gazdaş'ın Zorlu Enerji'ye hisse devri tamam Sonraki Haber › "Ekonomide yeni bir döneme giriyoruz" "Ekonomide yeni bir döneme giriyoruz"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.552 Değişim: 0,12% Hacim : 5.872 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.719 20.06.2018 Yüksek 95.247
Açılış: 94.296
4,7375 Değişim: 0,12%
Düşük 4,7269 20.06.2018 Yüksek 4,7695
Açılış: 4,7317
5,4917 Değişim: 0,06%
Düşük 5,4834 20.06.2018 Yüksek 5,5216
Açılış: 5,4886
193,83 Değişim: -0,43%
Düşük 193,77 20.06.2018 Yüksek 195,34
Açılış: 194,67
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.