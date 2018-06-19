Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 19 Haziran dolar fiyatları )

Dolar kuru gün içerisinde 4.77 TL'nin üzerini görürken, şu dakikalarda 4.74 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Euro kuru ise 5.49 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar kuru, başta ABD ve Avrupa olmak üzere küresel merkez bankalarının geçen haftaki faiz kararlarının genişlemeci politikalarına kısa vadede son vereceklerini göstermesiyle 4.60'lı seviyelerden yükseldiği 4.70 üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Dolar gün içerisinde en yüksek 4.7758 TL'yi görürken, saat 17.25 itibarıyla 4.7485 TL'de bulunuyor. Euro kuru ise 5.4956 TL'de hareket ediyor.

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GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Pazar günü gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden önceki son haftadayız ve belirsizlik havası piyasalarımıza hakim olmuş durumda. Bu durum genel olarak Türk varlıkları üzerinde bir baskı yaratmakta. Özellikle TL cinsi tahvil faizlerinde görülen yükseliş dikkat çekiyor. Hazine’nin bu haftaki borçlanmalarında faizler son zamanların en yüksek seviyelerine gerçekleşiyor ve bugün de 3 Hazine ihalesi izlenecek. 2 yıllık tahvil faizimiz yüzde 19,12’de, 10 yıllık tahvil faizimiz ise yüzde 17 bandını geçmiş durumdadır. Hazine daha maliyetli borçlanıyor, ihaleler sonrasında borçlanma faizlerimizde artış devam edebilir. Küresel faktörler de kurun aşağı gelmesini engelliyor. Dolar endeksi (DXY) güçlü, bunun yanında ABD’nin Çin’e 200 milyar dolarlık yeni gümrük tarifesi uygulayacağına yönelik açıklamanın etkisiyle küresel piyasalarda risk alma iştahı azaldı. Bu da gelişen ülkeler üzerinde geçen haftadan süregelen baskıyı artırdı ve TL'de çoğu gelişmekte olan ülke para birimi gibi zayıflamaktadır. Geçen hafta Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamalarının kolay ve ucuz paradan çıkış olarak algılanması ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinde başlayan satış rüzgarı devam etmektedir." dedi.

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Erkan teknik olarak ise şöyle değerlendirdi: "Kısa vadeli olarak dolar/TL kurunu değerlendirdiğimizde 4,6750 – 4,71 bölgesi önemlidir. Kur ilgili bölge üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını daha da güçlendirmek isteyebilir. Bu düşünce yapısı ile birlikte 4,7425 başta olmak üzere 4,7740 ve 4,8050 gibi rakamlara yaklaşmak/ulaşmak isteyebilir. Özellikle de 4,8050 üzerindeki kalıcı hareketler, ilgili çıkışın daha da güçlenmesine imkan tanıyacağı gibi tarihi zirve 4,9253 seviyesinin bu aşamada tekrar gündemde yer almasını sağlayabilir. Aksi takdirde 4,6750 – 4,7100 bölgesine doğru geri çekilme/tepki izlenebilir. Dolar/TL kuruna yönelik kısa vadeli tepkilerin devam edebilmesi içinse, 4,6750 – 4,71 bölgesi altındaki fiyatlama davranışına ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır."

DOLAR ENDEKSİ 95'İ TEST ETTİ

Hem ABD hem de Avrupa merkez bankalarının geçen haftaki faiz kararlarında sıkılaştırma yanlısı bir dil kullanmaması ile küresel finans koşullarında sıkılaşma gelişmekte olan ülke para birimlerinde önemli bir baskı yaratıyor.

Trump'ın Çin'e yeni gümrük vergileri getirme tehditlerinin dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki artan ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırmasının ardından dolar endeksinde 95 seviyesinden düşüş yaşanıyor. Endeks 17.32'de 94.78 civarında işlem görüyor.

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