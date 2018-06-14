Dolar ne kadar? ( 14 Haziran dolar fiyatları )

Dolar kuru, güne düşüşle başlamasının ardından şu sıralarda 4.63 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise 5.47 TL seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda dolardaki değerlenmeye bağlı olarak dün 4.6978 TL'yi gören dolar kuru, 4.6218 TL seviyesine kadar gerilese de ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrası 4,6767'ye yükselirken, güne 4.64 TL seviyesinden başladı.

Dolar, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.46 azalışla 4.6350 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda Euro yüzde 0.3 azalışla 5.4742 TL'den, sterlin de yüzde 0,2 düşüşle 6.2083 TL'den işlem görüyor.

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DOLARDA KRİTİK SEVİYELER

Dolarda 4.55-4.65 TL bandının öneminin arttığını ifade eden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguladı.

FED SÜRPRİZ YAPMADI

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) dün akşam sona eren toplantısında, beklendiği gibi politika faizi 25 baz puan artırılarak yüzde 1,75-2,00 aralığına çıkarıldı.