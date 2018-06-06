Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 6 Haziran dolar fiyatları )

Dolar kuru, Merkez Bankası'nın kararını beklerken; şu dakikalarda 4.62 TL'de bulunuyor. Euro kuru ise 5.44 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dolar kuru, küresel piyasaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını beklerken; güne 4.60 TL seviyelerinden başladı. Dolar saat 11.04 itibarıyla 4.6221 TL'de işlem görürken; Euro 5.4406 TL'de bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,24 düşüşle 93.61 puandayken; Euro/dolar paritesi 1.1762 seviyesinde hareket ediyor.

Petrol fiyatları 76 dolar sınırındayken; altının ons fiyatı 1297 dolar seviyesinde hareket ediyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Bankacılar 24 Haziran seçimleri öncesi piyasalarda TCMB'nin sadeleştirme ve yeni olası sıkılaştırma adımlarının yakından izlendiğini, bunun dışında ABD ve Avrupa merkez bankalarının önümüzdeki hafta açıklayacaklarını faiz kararının da piyasada izlenen önemli bir gelişme olduğunu belirttiler.

ECB ve Fed öncesi ise gözler bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak TCMB faiz kararında olacak.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tüm bu gelişmelerle tahvil/bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün de yaklaşık 30 baz puan yükseldi. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.01 valörde son işlem yüzde 15.22 oldu.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 17.54 oldu.