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Dolar kuru 3.94 TL'nin üzerinde! Dolarda yükseliş kalıcı mı?

20.03.2018 - 08:38 | Son Güncelleme :

Dolar kuru 3.94 TL seviyesinin altında işlem görürken, euro ve sterlin Türk Lirası karşısında değer kaybediyor. Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Karayazıcı, "Yükseliş bize özel değil.Türkiye’ye de yansıyor. Ben bu eğilimin kalıcı olacağını veya kuvvetleneceğini sanmıyorum" şeklinde belirtti.

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl dört faiz artırımı yapıp yapmayacağına dair sinyallerin aranacağı faiz toplantısının yarın açıklanacak sonucu beklenirken, TL'nin dolar ve euro karşısındaki zayıf seyri devam ediyor.

Dün 30 Kasım 2017'den beri en yüksek seviye olan 3.9527 seviyesine kadar yükselen dolar/TL'de, bugün de hareketli seyir devam ediyor. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 3.9294 seviyesini, en yüksek 3.9528 seviyesini gördü. Kur saat 15.43 itibarıyla 3.9328 TL'de hareket ediyor.

Euro/TL, sabah saatlerinde tarihi rekor seviyesini 4.8708 TL'ye taşırken, şu dakikalarda 4.8332 TL'de bulunuyor.

Sterlin/TL ise tarihi zirvesi olan 5.5644 TL'nin altında işlem görüyor. Sterlin kuru aynı dakikalarda 5.5088 seviyelerinde...

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DOLARDAKİ YÜKSELİŞ KALICI MI?

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Euro, TL karşısında sabah ilk işlemlerde 4,87 ile tarihi bir rekora imza atarken Dolar/TL’de de son dört ayın en yükseği olan 3,9527 test edildi. Mart ayına bir bütün olarak bakarsak Euro yüzde 4,7 dolar yüzde 3,5 değer kazandı. Geçen hafta döviz kurlarındaki artış bize özeldi. Benzerimiz ülkelerde bir değer artışı yaşanmamıştı. Ülkemizde ise Moody’s not indirimi yüksek enflasyon ve cari açık bu hareketin besin kaynakları olarak kayda geçti" dedi.

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Karayazıcı şöyle devam etti: "İçinde bulunduğumuz haftada ise döviz kurları benzerimiz olan hemen her ülkede değer kazanıyor. Yükseliş bize özel değil.Türkiye’ye de yansıyor. Ben bu eğilimin kalıcı olacağını veya kuvvetleneceğini sanmıyorum. Şubat-Mart bütününde ılımlı negatif esen dış rüzgarın Nisan-Mayıs perdesinde ılımlı pozitife evirileceği görüşündeyim. Bu nedenle döviz kurlarındaki yükselişin satış fırsatı olarak görülmesini daha rasyonel buluyorum. Bize özel bir faktör olarak bugünkü hazine ihaleleri önemli. Yabancı yatırımcılar yükselen faizi bir alım fırsatı olarak görürse ( pekala mümkün ) bunun döviz cephesinde tansiyonun düşmesine hissedilir katkısı olabilir."

HAZİNE 3,8 MİLYAR LİRA BORÇLANDI

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 13,53, bileşik faiz yüzde 13,98 oldu.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,20 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede ortalama basit faiz yüzde 12,45, bileşik faiz yüzde 12,83 oldu.

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GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalar, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararına odaklandı. Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), Jerome Powell başkanlığında salı günü başlayacak ve iki gün sürecek toplantısından çıkacak faiz kararı, çarşamba günü açıklanacak.

Fed'in faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmesine kesin gözüyle bakılıyor. Analistler, Fed kararlarının ardından Başkan Powell'ın açıklamalarından yılın geri kalanına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtiyor.

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