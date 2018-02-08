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Dolar kuru ne kadar ? ( 7 Şubat 2018 dolar fiyatları) güncel döviz fiyatları

08.02.2018 - 09:09 | Son Güncelleme :

Dolar kuru ABD faizlerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancı ile 3.80 seviyesine yakın işlem görüyor. Euro kuru ise 4.66 seviyelerinde bulunuyor. Dolar kuru ne kadar , euro kuru ne kadar , güncel dolar fiyatları , güncel euro fiyatları

ABD faizlerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancı eğilimiyle dolar/TL dün günü tamamladığı 3.78'li seviyelerden 3.80'e doğru yükselerek güne başladı. Bankacılar TL'de ABD başta olmak üzere küresel piyasaların belirleyici olabileceğini söylediler.

Riskten kaçışın gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satışı tetiklemesi TL'ye de yansıyor. Dün günü 3.78'in hemen altında tamamlayan ve gece saatlerinde illikit piyasada en yüksek 3.8087 seviyesini gören dolar/TL, güne 3.7950/3.8000 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 9.20 itibarıyla 3.7956 seviyesinde hareket ederken, euro kuru 4.6651 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.2274 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar ABD faizleri ve dolar başta olmak üzere küresel gelişmelerin TL üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğini, bunun yanında jeopolitik gelişmelerin de yakından izleneceğini belirtiyorlar.

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PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

İç piyasada Aralık ayına ilişkin sanayi üretim verileri, dış piyasalarda ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek.

DOLAR BASKI ALTINDA

Küresel piyasalarda dolar, eurodaki zayıf seyir ve yüksek ABD tahvil getirilerinden destek bularak başlıca para birimleri karşısında son zamanların dip seviyelerinin üzerinde seyrediyor ancak hisse senedi piyasasındaki oynaklığa ilişkin endişelerle baskı altında bulunuyor.

Dolar endeksi 90.242 ile dün gördüğü iki haftanın zirvesi olan 90.40'a yakın seviyede bulunuyor. Euro/Dolar yüzde 0.1 artışla 1.2278 dolara yükselirken; dünkü düşük seviyesi olan 1.2246 dolara yakın ve geçen ay gördüğü üç yılın zirvesi olan 1.2538 doların uzağında seyrediyor.

Başkan Donald Trump'ın planladığı vergi indirimlerinden beklenen ekonomide yükselişle birlikte, artan bütçe harcamaları, halihazırda güçlü olan ABD büyümesinin aşırı ısınmasına yol açabilir ve enflasyonu on yılda görülmeyen seviyelere yükseltebilir.

Bu endişelerle ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri 2.813'e yükselerek Pazartesi günü gördüğü dört yılın zirvesi olan 2.885'e yaklaştı.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.90 valörde saat 1645 itibarıyla son işlem yüzde 11.94 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.94 valörde saat 1645 itibarıyla son işlem yüzde 12.98 oldu.


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