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Dolar kuru 3.80 seviyesinin üzerini gördü

01.11.2017 - 09:12 | Son Güncelleme : 01.11.2017 - 11:19

Yeni güne 3.79 seviyesinden başlayan dolar fiyatları, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın açıklamalarıyla 3.79 seviyesinin altına inmesinin ardından yeniden 3.80 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda dolar üç haftanın zirvesindeki seyrini sürdürürken, geçen hafta görülen sert değer kayıplarının ardından TL bu hafta nispeten daha iyimser bir görünüm sergiliyor.

Dolar/TL dün günü 3.80 civarında tamamladıktan sonra bugün de anlamlı bir değişim göstermeyerek güne 3.7945/3.7960 seviyesinde güne başladı. Dola kuru saat 11.19 itibarıyla 3.8034 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.4317 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.1648 seviyesinde hareket etti.

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DOLAR FED ÖNCESİ YÜKSELİŞTE

Dolar, yatırımcıların para politikasında sıkılaşmanın nasıl ilerleyeceğine dair ipuçları için yakından izlediği bugün sona erecek olan Fed toplantısı öncesinde artıda seyrediyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks yüzde 0.1 yükselişle 94.680'de bulunuyor. Endeks Cuma günü 95.150'ye kadar yükselerek üç ayın zirvesini görmüştü.

Fed'in dün başlayan para politikası toplantısını bugün sona erecek, karar ise Türkiye saat ile 2100'de açıklanacak. Faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmese de, yatırımcılar gelecek ay yapılacağı tahmin edilen faiz artırımı ve faizlerin gelecek yıl ne zaman artırılabileceğine yönelik ipuçlarına odaklanacak.

Dolardaki küresel değerlenme, Hazine'nin artan borç çevirme oranlarının TL varlıklarda yarattığı baskı, ABD ve Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler ve devam eden jeopolitik endişelerle dolar/TL geçen hafta 3.8430'u görmüştü.

Öte yandan piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için kimi seçeceği de yakından izlenmeye devam ediliyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasalarında ise geçen hafta yüzde 12'nin üzerinde seyreden gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.82, valörde son işlem saat 1639'da yüzde 11.86 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.73 olurken valörde aynı saatte son işlem yüzde 12.80 seviyesindeydi.


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