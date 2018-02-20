Dolar kuru ne kadar ? Euro kuru ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 20 Şubat 2018 dolar fiyatları)

Dolar kuru geçen hafta gerilediği dip seviyelerden yükselişe geçerken, 3.78 TL seviyesinin üzerini gördü. Euro kuru ise, 4.66 seviyelerinde bulunuyor. Piyasalar, jeopolitik gelişmeleri ve dış piyasalardaki hareketleri izliyor. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ, "Dolar/TL kurunda ana resimde büyük bir değişiklik yok. Kuru hala 3.73-3.8080 aralığında izlemeye devam edebiliriz" dedi.

Dolar/TL, jeopolitik gelişmelerle dün yönünü yukarı çevirirken, bugün en yüksek 3.7844 seviyesini gördü. Dün saat 17.08'de 3.7570/3.7580 seviyesinde olan dolar kuru, bu sabah güne 3.7627/3.7655 seviyesinden başladı.

Dolar/TL saat 17.10 itibarıyla 3.7794 seviyesinde hareket ederken, euro kuru 4.6681 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar ise 1.2358 seviyesindeydi.

Piyasalar bu hafta yarın açıklanacak olan Fed tutanakları ile cuma günü açıklanması beklenen S&P'nin Türkiye değerlendirmesini bekliyor.

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ANA RESİMDE BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK YOK

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Global piyasalarda, sakin bir veri takvimi izleniyor. Dış piyasaya baktığımızda, Dolar güçlenme çabasında ve sabah saatlerinden bu yana Dolar endeksinde bir yükselme eğilimi var. Dolar endeksi, 89.55 çevresinde izleniyor ve bu yükseliş gelişmekte olan ülke piyasalarını rahatsız ettiği için bugün gelişmekte olan ülke para birimleri ABD Doları karşısında zayıf bir tablo sergilemekte. Dolayısıyla, Dolar/TL kurunda da yukarı yönde gitme eğilimi bulunuyor. Aynı zamanda, ABD 10 yıllık tahvil faizinde de bugün primli bir hava var ve yüzde 2.92 seviyesinin üzerinde seyirler izleniyor. Yarın akşam TSİ 22:00’da açıklanacak olan 30-31 Ocak tarihlerindeki Fed toplantısının tutanakları öncesinde ABD Doları lehine bir ortam oluşmuş durumda" dedi.

Karadağ değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Aslında, yarın tutanaklardan sürpriz bir söylem beklenilmiyor. Bu yıl içinde 2 veya 3 faiz artışı bekleyen piyasalar, 3’ten fazla artış olur mu diye merakla Fed’i izliyor. Tutanaklar, taze bir veri olmadığı için sürpriz bir söylem olacağını düşünmüyorum. Ancak, faiz artışıyla ilgili 2 günlük toplantıda nasıl bir tutum sergilemişler bu önemli olabilir. Yine de, Fed kaynaklı Dolar üzerinde yeni bir hareket oluşmayabilir.

Afrin operasyonu sürerken, dün Suriye’den gelen bir açıklamada, Afrin’e girebiliriz yönündeydi ve özellikle iç piyasa olmak üzere fiyatlar üzerinde sınırlı da olsa bir baskı yarattı. Ancak, hala net bir gelişme yok ve piyasaları rahatsız eden bir durumda yok. Dolayısıyla, düne göre biraz daha yumuşak bir ortam var. Türkiye’ye yönelik risk algısında da bozulmadan ziyade bir iyileşme olduğu dikkat çekiyor. 09 Şubat tarihinde 182 puanda olan Türkiye 5 yıllık CDS rakamı bugün 164 puanlarda seyrediyor. Risk algısının şimdilik TL varlıklar üzerinde olumsuz bir harekete neden olmadığı gözleniyor. Bu gelişmelere rağmen bu hafta içerisinde Afrin ile ilgili haber akışları yakından izlenmeli.

Teknik olarak, Dolar/TL kurunda ana resimde büyük bir değişiklik yok. Kuru hala 3.73-3.8080 aralığında izlemeye devam edebiliriz. Kur, 3.8080 seviyesinin üzerine yükselmekte başarısız kaldığı müddetçe yukarı yönde tepkisinde zayıf kalabilir. Geri çekilmelerde hız kazanabilmesi açısından 3.73 altı kapanışların görülmesi gerekebilir. Ancak, bu koşullar altında, Dolar yükselmekte ısrarcı olursa Dolar/TL kurunda geri çekilmeler sınırlı kalabilir ve kur 3.8080 direncine doğru ivmesini kuvvetlendirebilir."

DOLAR 3 YILIN DİBİNDEN YÜKSELİYOR

Yurtdışı piyasalarda Asya borsaları, Avrupa hisse senedi piyasalarının kazanımlarını sona erdirmesinin ardından son dönemdeki toparlanmasını sürdüremeyerek gerilerken, dolar üç yılın dip seviyelerinden yükselmeye başladı. Ancak ABD bütçe açığının artmasının ekonomiye zarar verebileceği endişelerinin artması doları baskı altında tutuyor.