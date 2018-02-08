Dolar kuru ne kadar ? ( 7 Şubat 2018 dolar fiyatları)

Dolar kuru küresel piyasalara paralel satış baskısı altında kalırken, yeni günde 3.77 seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise 4.67 seviyelerinde...

ABD piyasalarındaki sert satış baskısının küresel riskten kaçışı tetiklemesiyle dün sert satış baskısı altında kalan TL güne sakin başladı.

Dolar kuru bu sabah güne 3.7750/3.7780 seviyesinden başlarken, saat 14.25 itibarıyla 3.7787 seviyesinden hareket etti. Euro/TL 4.6668 seviyesinde hareket etti. Dün 3.7990 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü 3.77'nin hemen üzerinde tamamlamıştı.

Riskten kaçışın gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satışı tetiklemesi TL'de dün sert değer kaybetmişti ancak kayıpların da önemli bir bölümü telafi edildi.

Bankacılar ABD faizleri ve dolar başta olmak üzere küresel gelişmelerin TL üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğini, bunun yanında jeopolitik gelişmelerin de yakından izleneceğini belirtiyorlar.

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DOLAR ENDEKSİ YATAY SEYREDİYOR

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks gece saatlerinde gördüğü iki haftanın zirvesi olan 90.034 seviyesinden bir miktar gerilemesine karşılık ABD piyasalarının kapanışına kıyasla yatay bir seyirle 89.608'de bulunuyor.

Uzmanlar döviz piyasasında ABD borsalarındaki seyrin izleneceğini belirtiyorlar. ABD borsaları hafta başında altı yıldan uzun bir sürenin en keskin düşüşünü kaydettikten sonra dün yüzde 2'ye yakın yükselişle kapandı.

Analistler sıkışıklığa düşen kaldıraçlı fonların yaptıkları zorunlu satışların şu an için bitmiş göründüğünü, böylece piyasalardaki sert hareketlerin bir miktar azaldığını belirtti. Buna karşılık büyük merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırma ihtimalinin uzun vadede risk unsuru olduğuna da dikkat çektiler.

YENİ BİR SATIŞ DALGASI GELEBİLİR

ABD Hazine tahvil piyasası da hisse piyasası gibi geniş bir aralıkta hareket ediyor. ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 2.65'e kadar geriledikten sonra tekrar 2.80'li seviyelere yaklaştı.

Tahvil faizlerinin tekrar yükselmesi risk iştahının piyasalara tekrar döneceğinin bir işareti olarak görülse de, uzmanlar yeni bir satış dalgasını tetikleme ihtimalinin de olduğunu belirtiyorlar.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.85, valörde son işlem yüzde 11.92 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.97, valörde son işlem yüzde 13 oldu.

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