Dolar ne kadar? ( 24 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatlarında, Afrin operasyonuna ilişkin piyasalardaki risk algısının hafiflemesiyle olumlu hava sürerken, dış piyasalar takip ediliyor.

Hafta sonunda başlayan Afrin operasyonuna yönelik risk algısının azalmasıyla küresel piyasalardaki pozitif havaya paralel yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de olumlu hava devam ederken, operasyona yönelik gelişmeler ve dış piyasalar takip ediliyor.

Dün saat 18.09'da 3.7784/3.7798 seviyesinde dolar/TL, bu sabah güne 3.7714/3.7720 seviyesinde başladı. Dolar kuru saat 10.06 itibarıyla 3.7693; euro/TL ise 4.6392 seviyesinde hareket etti. Sepet bazında TL aynı saatte 4.2081/4.2091 seviyesinde...

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BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurtdışında saat 1130'da Almanya imalat ve hizmetler PMI, saat 1200'da Euro bölgesi imalat ve hizmetler PMI, saat 1800'da ABD ikinci el konut satışları açıklanacak.

DOLAR 3 YILIN DİP SEVİYELERİNDE

Asya borsaları yakın dönemdeki hızlı yükselişin ardından soluklanırken, dolar son spekülatif satışlarla üç yılın dip seviyelerini gördü. Birçok Asya ülkesinde hisse piyasaları yıl başından bu yana yüzde 5 ile 10 arasında prim yaparak yeni tarihi zirveleri gördü.

Dolar diğer gelişmiş ülkelerin aşırı gevşek para politikasını sıkılaştırmaya başlamasıyla beraber yüksek getirisinin görece azalacağı endişeleriyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Çin ile Güney Kore'nin kınadığı ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çamaşır makinesi ve güneş panellerine getirdiği ek gümrük vergisinin ardından yatırımcılarda güçlenen ticaret savaşı endişesi ise azalmış görünüyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi ise dün spot kapanışta yüzde 12.21, valörde son işlemde yüzde 12.14 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz ise dün spot kapanışta yüzde 13.50, valörde son işlemde yüzde 13.51 seviyesindeydi.

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