Dolar ne kadar? ( 31 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, ABD faizlerindeki seyre paralel olarak 3.75 seviyesinin üzerinde dalgalanıyor. Piyasalar, Fed kararını bekleniyor.

Dolar/TL ABD faizlerindeki ve dolar endeksindeki dalgalanmaları yansıtarak 3.75 üzerindeki seyrini sürdürürken piyasalar bugün önce iç veri gündemine ardından akşam saatlerinde açıklanacak Fed kararına odaklanmış durumda.

Dolar/TL dün günü 3.78'in hemen altında tamamlarken bu sabah da sınırlı bir düşüşle güne 3.7729/3.7758 seviyesinden başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 4.2324/4.2360; euro/TL 4.6918/4.6926 seviyesindeydi.

Dolar ve ABD faizlerindeki dalgalı seyirle dolar/TL son iki haftadır 3.75-3.85 bandında küresel piyasalara paralel ancak dalgalı bir seyir izliyor.

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FED İZLENECEK

Türkiye piyasalarının kapanışının ardından ise yatırımcılar bu yılki faiz artışları görünümüne ilişkin yeni ipuçları için Fed faiz kararını izliyor olacaklar. Fed'in bugün faiz oranlarını değiştirmesi beklenmiyor ancak önümüzdeki döneme ilişkin para politikası mesajları yakından takip ediliyor olacak.

Fed sonrası ise yatırımcılar Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamı ve ortalama saatlik ücretleri kapsayacak ABD istihdam raporu yakından izlenecek.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Dolar endeksi geçen hafta gördüğü Aralık 2014'den bu yana en düşük seviyesi olan 88.43'ten toparlanarak dün 89.5'e yaklaşmıştı. Ancak bu seviyelerde kalıcı olamayan dolar 89'un hemen üzerinde seyrediyor.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri de benzer şekilde yüzde 2.727 ile Nisan 2014'den bu yana en yüksek seviyesinden yönünü aşağı çevirdi. Bu iki gelişme TL'deki 3.85'ten 3.75'lere doğru gerilemenin ana belirleyicileri oldu.

Bankacılar ABD faizleri ve dolar başta olmak üzere küresel gelişmelerin TL üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğini bunun yanında jeopolitik gelişmelerin de yakından izleneceğini belirtiyorlar.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 12.02 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 11.93 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz ise dün spot kapanışta yüzde 13.38 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 13.32 oldu.