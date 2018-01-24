Dolar ne kadar? ( 24 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatlarında, Afrin operasyonuna ilişkin piyasalardaki risk algısının hafiflemesiyle olumlu hava sürerken, dış piyasalar takip ediliyor.

Hafta sonunda başlayan Afrin operasyonuna yönelik risk algısının azalmasıyla küresel piyasalardaki pozitif havaya paralel yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de olumlu hava devam ederken, operasyona yönelik gelişmeler ve dış piyasalar takip ediliyor.

Dün saat 18.09'da 3.7784/3.7798 seviyesinde dolar/TL, bu sabah güne 3.7714/3.7720 seviyesinde başladı. Dolar kuru ilerleyen saatlerde en düşük 3.7492 seviyesini görürken, saat 13.13 itibarıyla 3.7567 seviyesini gördü. Euro/TL aynı dakikalarda 4.6357 seviyesindeyken, euro/dolar 1.2336 seviyesindeydi.

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"3.72 SEVİYESİNE GERİLEME OLABİLİR"

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Küresel piyasalarda USD güç kaybetmeye devam ediyor. Dolar, hem endeks bazında hem de gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kaybeden bir görüntü içerisinde. Birkaç gündür ABD’nin “America First” anlayışıyla ticarette daha korumacı önlemleri ön plana getirmesi önemli bir endişe unsuru, bugün de Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Davos’ta değersizleşen doların ticaret anlamında ABD ekonomisi için olumlu olduğunu ifade etti ve “korumacılık” ile ilgili endişelere bir yenisini daha ekledi. Daha öncesinde ise Başkan Donald Trump, hükümetin 3 günlüğüne kapanmasına neden olan göçmenlik paketi hakkında Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer’ı Twitter üzerinden eleştirerek 8 Şubat’ta süresi dolacak olan fonlama öncesinde aradaki ayrışmanın oldukça derin olduğunu gösterdi. ABD’deki politik drama ve korumacı dış ticaret duruşu doların zemin kaybetmesinde etkili görünüyor" dedi.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Türk Lirası, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşecek olan telefon görüşmesi öncesinde değer kazanıyor. Dün gerçekleşen başarılı Hazine ihalelerinden sonra 10 yıllık tahvil faizimizdeki gerileme devam ediyor. Türk Lirası yatırımcısı 20.30’da gerçekleşmesi beklenen Erdoğan – Trump görüşmesinden gelecek açıklamaları izleyecek. Türkiye’nin Suriye’deki operasyonu devam ederken, iki NATO müttefiki arasındaki ikili ilişkiler ve koordinasyon da önemli bir unsur olacaktır.

Bu kapsamda 3,77 seviyesi altına sarkan kurun teknik görünümünde aşağı yönlü eğilimin, tekrar bu bant üzerine çıkılmadıkça ön planda olacağını düşünüyoruz. 3,77 bandının altında Türk Lirası'nın kalıcılık sağlayabilmesi durumunda 3,72 seviyesine doğru gerileme olmasını bekleyebiliriz. Bu seviye, Türk Lirası'nın en sağlam destek noktasına işaret etmektedir. 3,77 bandı üzerinde ise güniçi oynaklığın yine Türk Lirası'nın üzerinde yüksek olması beklenebilir. Gelişmekte olan ülke kurlarının genel olarak olumlu seyretmesi şimdi rüzgarın Türk Lirası'nın ardından esmesini sağlamaktadır."

DOLAR 3 YILIN DİP SEVİYELERİNDE

Asya borsaları yakın dönemdeki hızlı yükselişin ardından soluklanırken, dolar son spekülatif satışlarla üç yılın dip seviyelerini gördü. Birçok Asya ülkesinde hisse piyasaları yıl başından bu yana yüzde 5 ile 10 arasında prim yaparak yeni tarihi zirveleri gördü.

Dolar diğer gelişmiş ülkelerin aşırı gevşek para politikasını sıkılaştırmaya başlamasıyla beraber yüksek getirisinin görece azalacağı endişeleriyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Çin ile Güney Kore'nin kınadığı ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çamaşır makinesi ve güneş panellerine getirdiği ek gümrük vergisinin ardından yatırımcılarda güçlenen ticaret savaşı endişesi ise azalmış görünüyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi ise dün spot kapanışta yüzde 12.21, valörde son işlemde yüzde 12.14 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz ise dün spot kapanışta yüzde 13.50, valörde son işlemde yüzde 13.51 seviyesindeydi.

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