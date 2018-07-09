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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 9 Temmuz dolar fiyatları )

09.07.2018 - 09:11 | Son Güncelleme :
Dolar kuru 4.60 TL'nin üzerini gördü

Dolar kuru, 4.5126 TL'ye kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra, yönünü yukarı çevirdi ve 4.60 TL'nin üzerine çıktı. Dolar kuru şu dakikalarda ise 4.58 TL seviyesinde hareket ederken, Euro kuru 5.39 TL'de bulunuyor.

Dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününde 4.5126 TL'ye kadar gerileyerek, 11 Haziran'dan beri en düşük seviyeyi gördükten sonra yönünü yukarı çevirdi. Dolar kuru en yüksek 4.6154 TL'ye kadar yükseldikten sonra saat 17.10 itibarıyla 4.5884 TL'de bulunuyor. Euro kuru ise aynı dakikalarda 5.3988 TL'de hareket ediyor.

Dolar endeksi 0.04 düşüşle 93.73 seviyesinde bulunurken; euro/dolar paritesi 1.1768 seviyelerinde...

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 17.43'e seviyesinde bulunurken; 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 19.87 seviyesindeydi. 

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YENİ KABİNEDEKİ İSİMLER İZLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 16.30'da TBMM genel kurulunda yemin edecek. Ardından ise saat 21.30'da düzenlenecek basın toplantısında yeni kabineyi açıklayacak.

Erdoğan hafta sonunda bu akşam açıklanacak kabinede TBMM'den de isimler olabileceğini belirtirken, yeni dönemde terörle mücadele ve ekonominin öncelikli konular arasında ilk sırada yer alacağını belirtti.

Piyasalar ise yeni sistemde bakanlıklara, kurullara hangi isimlerin getirileceği, ekonomiden sorumlu bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olup olmayacağı, olursa hangi ismin bu görevi üstleneceğine odaklanmış durumda.

Analistler yeni kabinede yer alacak isimlerin "bilinen ve piyasa dostu" isimler olmalarının önemli oluğunu belirterek, yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çekiyor.

Reuters'ta 26 Haziran'da yayınlanan bir haberde "Yatırımcılar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in kabinede yeniden görev alıp almayacağını ve Maliye Bakanı Naci Ağbal veya eski bakan Ali Babacan gibi piyasa dostu isimlerin atanıp atanmayacağını görmek istiyorlar. Bu isimler pragmatik reformların gerçekleşme ihtimalinin arttığına işaret edebilir" denilmişti. 

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