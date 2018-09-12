‹ Önceki Haber Satınalma yöneticileri STZ18'de buluşuyor Satınalma yöneticileri STZ18'de buluşuyor Sonraki Haber › Varlık Fonu'nun yeni yönetimi belirlendi Varlık Fonu'nun yeni yönetimi belirlendi

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 12 Eylül dolar fiyatları )

12.09.2018 - 08:28 | Son Güncelleme :
Dolar kuru 2 haftanın dibini gördü

Dolar fiyatları güne 6.44 TL'den başlarken, ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürerek 2 haftanın en düşük seviyesini gördü. Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.34 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları 7.36 TL'de bulunuyor. Piyasalar Merkez Bankası’nın faiz kararını beklerken, küresel piyasaları takip ediyor.

Merkez Bankası’nın faiz artıracağı beklentisinin yükselmesiyle aşağı yönlü hareketini sürdüren dolar kuru, 29 Ağustos'tan beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar, 6.3307 TL'ye kadar gerilerken, saat 16.28 itibarıyla 6.3488 TL’de bulunuyor. 7.3442 TL'ye kadar gerileyen Euro ise şu dakikalarda 7.3651 TL’de hareket ediyor. Böylelikle Türk Lirası'nın dolar ve Euro karşısındaki değer kazancı yüzde 1'i aştı.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Bankacılar TL'deki değer kazancında küresel piyasaların ötesinde TCMB'den bu hafta beklenen faiz artırımı beklentilerinin önemli rol oynadığını, bankanın 'hatırı sayılır bir faiz artışına' gitmesini beklediklerini ve enflasyon verisi ardından yapılan açıklamaların etkili olduğunu belirtmişlerdi.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.09 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.01 seviyesinde hareket ediyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.05 yükselişle 95.10 seviyesinde hareket ederken; Euro/dolar paritesi 1.1593 seviyesinde bulunuyor.


‹ Önceki Haber Satınalma yöneticileri STZ18'de buluşuyor Satınalma yöneticileri STZ18'de buluşuyor Sonraki Haber › Varlık Fonu'nun yeni yönetimi belirlendi Varlık Fonu'nun yeni yönetimi belirlendi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
92.227 Değişim: -0,18% Hacim : 7.059 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 91.924 12.09.2018 Yüksek 93.553
Açılış: 92.836
6,3514 Değişim: 0,13%
Düşük 6,3347 13.09.2018 Yüksek 6,3577
Açılış: 6,3431
7,3944 Değişim: 0,23%
Düşük 7,3732 13.09.2018 Yüksek 7,4219
Açılış: 7,37725
246,35 Değişim: 0,13%
Düşük 245,72 13.09.2018 Yüksek 246,64
Açılış: 246,04
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.