Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 12 Eylül dolar fiyatları )

Dolar fiyatları güne 6.44 TL'den başlarken, ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürerek 2 haftanın en düşük seviyesini gördü. Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.34 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları 7.36 TL'de bulunuyor. Piyasalar Merkez Bankası’nın faiz kararını beklerken, küresel piyasaları takip ediyor.

Merkez Bankası’nın faiz artıracağı beklentisinin yükselmesiyle aşağı yönlü hareketini sürdüren dolar kuru, 29 Ağustos'tan beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar, 6.3307 TL'ye kadar gerilerken, saat 16.28 itibarıyla 6.3488 TL’de bulunuyor. 7.3442 TL'ye kadar gerileyen Euro ise şu dakikalarda 7.3651 TL’de hareket ediyor. Böylelikle Türk Lirası'nın dolar ve Euro karşısındaki değer kazancı yüzde 1'i aştı.

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Bankacılar TL'deki değer kazancında küresel piyasaların ötesinde TCMB'den bu hafta beklenen faiz artırımı beklentilerinin önemli rol oynadığını, bankanın 'hatırı sayılır bir faiz artışına' gitmesini beklediklerini ve enflasyon verisi ardından yapılan açıklamaların etkili olduğunu belirtmişlerdi.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.09 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.01 seviyesinde hareket ediyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.05 yükselişle 95.10 seviyesinde hareket ederken; Euro/dolar paritesi 1.1593 seviyesinde bulunuyor.