Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 17 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları 2 ayın düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.69 TL'de hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.58 TL seviyesinde bulunuyor.

ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın cuma günkü mahkemede serbest bırakılmasının ardından devam eden iyimserlikle yönünü aşağı çeviren dolar kuru, 5.70 TL'nin altını görerek 5.6656 TL'ye kadar geriledi. 10 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gören dolar, saat 11.35 itibarıyla 5.6905 TL seviyesinde bulunurken, 6.5510 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise 6.5866 seviyesinde hareket ediyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.93 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26.52 seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.09 yükselişle 94.87 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1566 seviyesinde hareket ediyor.

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