Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 12 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.89 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.84 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, ABD'li rahip Brunson'un bugün yapılacak olan davasını takip edecek.

Dolar kurunda iyimser hava sürerken, kur 5.8501 TL seviyesine kadar gerileyerek, 17 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar saat 09.26 itibarıyla 5.8947 TL seviyesinde hareket ederken, 6.7736 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.8432 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.03 yükselişle 94.72 puanda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1594 seviyelerinde...