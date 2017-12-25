Dolar ne kadar? ( 25 Aralık dolar fiyatları )

Yeni haftaya 3.81 seviyesinden başlayan dolar fiyatları, en düşük 3.8070 seviyesini görerek yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 3.81 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Piyasada yıl sonu ve tatiller nedeniyle hacimler düşük kalacak.

Noel tatili nedeniyle ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke piyasasının kapalı olmasıyla piyasalardaki hacimlerin de oldukça düşük kalması öngörülüyor.

Dolar/TL, yeni haftaya 3.81 seviyesinden başlarken; gün içerisinde 3.8070 seviyesine gerileyerek, 3 Kasım tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar/TL saat 12.40 itibarıyla 3.8152 seviyesinden, euro/TL ise 4.5335'den hareket ediyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

PİYASALARDA HAVA İYİMSER

Dolar/TL'de geçen haftaki iyimser seyir devam ederken bugün hacimlerin daha da azalması bekleniyor. Dolar Noel tatili nedeniyle hacimlerin düştüğü piyasalarda başlıca para birimleri karşısında belirgin bir değişim göstermedi.

Euro, Cuma günü İspanya'nın Katalonya bölgesindeki seçimleri ayrılıkçıların kazanmasının ardından geriledikten sonra bugün 1.1850 dolar ile Cuma'ya kıyasla yatay seyrediyor.

Tokyo dışındaki büyük döviz piyasalarının kapalı olduğu işlem gününde euro/dolar ve dolar/yen gibi temel kurlarda işlem hacimleri ortalama bir günün beşte birinden az seviyede bulunuyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasasında ise gösterge 10 yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.05 valörde son işlem yüzde 12.01 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.40 seviyesindeydi.