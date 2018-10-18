Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 18 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları 10 haftanın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.56 TL'de bulunuyor. Euro fiyatları ise 6.41 TL'de hareket ediyor.

Şenay Zeren

Dolar kuru ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin daha iyi olacağı beklentisiyle iyimser seyrini sürdürürken, kur 5.5194 TL'ye kadar gerileyerek 9 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar kuru saat 15.49 itibarıyla 5.5640 TL'de hareket ederken, 6.3652 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.4146 TL'de bulunuyor. Türk Lirası'nın dolar ve Euro karşısındaki değer kazancı sırasıyla yüzde 0.33 ve yüzde 0.17 seviyesinde gerçekleşti.

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Dolar kuru dün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarından sonra 5.70 TL seviyelerinden 5.5363 TL'ye kadar gerilemişti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.02 yükselişle 95.37 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1504 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.98 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.80 seviyesinde hareket ediyor.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "Türk Lirası'nın yılbaşından itibaren benzer para birimlerine karşı negatif ayrışmasının tek sebebi olmasa da en önemli sebeplerinden biri ABD ile yaşanan gerginlikti. Bu süreçte ABD’nin yaptırım tehditleri TL’yi baskı altında bıraktı. Ancak ABD’li rahip Brunson’ın bırakılmasıyla başlayan süreçte ABD ile normalleşme beklentileri oldukça yükseldi. Brunson’ın serbest bırakılmasının ardından ABD tarafından gelen ılımlı açıklamalar ve özellikle dün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun 'yaptırımları kaldırabiliriz' şeklindeki açıklamaları TL varlıkları desteklemeye devam etti. Kısacası TL’yi negatif ayrıştıran sebepler tersine dönünce TL’de de pozitif ayrışma söz konusu" şeklinde belirtti.

Baştürk değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Bu pozitif gelişmelerin büyük bölümünün fiyatlandığını söyleyebiliriz. Ancak hala TL benzer para birimlerine karşı oldukça ucuz seviyelerde. Bundan sonraki süreçte odaklanmamız gerek iki başlık olacak. Birincisi ABD faizleri ve doların küresel bazdaki seyri, ikincisi ise ABD ile mevcut pozitif gelişmelerin ne kadar daha süreceği ve makro dinamikler. ABD faizleri genel resimde yukarı trendini koruyor. Faizler orta-uzun vadede yukarı seyretmeye devam edecektir. Bu durum doların küresel bazda değerli kalmasını sağlayacağı için bir süre sonra gelişen ülke varlıkları için tekrar baskı oluşturabilir. ABD ile ilişkiler normalleştiği sürece TL tarafında kısa vadede iyimser tablo korunacaktır. Enflasyon gelişmeleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararları TL varlıklar için diğer önemli başlıklar olacaktır."

Global Menkul Değerler Analisti Baştürk teknik olarak ise şöyle analiz etti: "Düşen eğilimin sürdüğünü görmekteyiz. Bu aşamada 5.50 TL seviyelerini kısa vadeli tepkiler için izleyebiliriz. 5.50 TL altına olası sarkmalarda alıcılar nispeten gücünü kaybedebilir ve bir miktar daha baskı oluşabilir. Mevcut seviyeler orta-uzun vadeli kurumsal ve yerleşikler için fırsat oluşturabilir."

POMPEO'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Pompeo, ABD tarafının Türkiye'ye karşı uyguladığı yaptırımlarla ilgili kısa sürede karar vereceklerini açıkladı.

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin araştırılması kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Pompeo'yu görevlendirmiş ve Pompeo dün Suudi Arabistan'a ve Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.

FED TUTANAKLARI AÇIKLANDI

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) 25-26 Eylül tarihlerinde yaptığı ve faiz oranlarını yüzde 2-2.25 hedef aralığına yükselttiği para politikası toplantının tutanaklarına göre, Fed'de her politika yapıcı eylül ayı faiz artırımına destek verdi ve Trump'ın faizlerin çok fazla artırılmasına yönelik görüşüne rağmen, faiz oranlarını daha da arttırmak gerektiği konusunda büyük ölçüde hemfikir olduklarını belirtti. Yapılan bu açıklamalar dolar/TL kurundaki düşüşü sınırlandırdı.

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