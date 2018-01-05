Dolar ne kadar? ( 5 Ocak dolar fiyatları )

Yeni güne 3.75 seviyesinde başlayan dolar fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından 3.74 seviyesinin altına geriledi.

Dün kademeli düşüşle 3.78'li seviyelerden 3.75 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, beklentilerin altında gelen ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından yüzde 0.37 oranında düşüşle 3.7348 seviyesine kadar geriledi ve gün içi en düşük seviyesini gördü.

Dolar/TL, Türkiye'ye özgü devam eden risklere karşın, küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisiyle Ekim sonundan beri en düşük seviyelerdeki aşağı yönlü seyrine devam ediyor.

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TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİN ALTINDA

ABD'de tarım dışı istihdam perakende işletmelerde istihdamda azalışın yaşandığı bir ortamda Aralık'ta 148,000 ile beklentilerin altında arttı.

Reuters anketine katılan uzmanlar tarım dışı istihdamın 190 bin, saatlik ücretlerin yüzde 0.3 artacağını tahmin ediyorlardı.

Saatlik ücretlerin yüzde 0.3 ile beklentilere paralel artması, istihdam piyasasındaki güçlenmenin Fed'in Mart ayında faiz oranlarını artırmasının önünü açabilecek kuvvette olduğuna işaret etti.

ABD'de işsizlik ise yüzde 4.1 ile 17 yılın dip seviyesinden değişmedi.

ABD'DEKİ DAVA SÜRECİ

Bankacılar ABD'deki dün kısmen sonuçlanan dava sürecinin ise Türkiye ekonomisi, şirketleri ve Türkiye ABD ilişkileri açısından ne anlama geleceğini analiz etmeye çalışıyorlar.

Piyasalarda dün belirgin bir etki yaratmayan süreç yakından izlenmeye devam ediliyor. Özellikle sürecin Türkiye ABD ilişkilerini nasıl etkileyeceği piyasalar tarafından yakından izleniyor.

ABD'de İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılanan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla, "İran'a dönük ABD yaptırımlarını ihlale yardımdan" suçlu bulundu.

Daha önce defalarca davayı "hukuka aykırı" bulduğunu açıklayan Ankara, jürinin kararını "Türkiye'nin içişlerine müdahale" olarak yorumladı.

Davada nihai karar 11 Nisan'da yargıç tarafından verilecek.

Atilla'nın sanık olarak yargılandığı ve New York'ta görülen davanın dünkü duruşmasında jüri heyeti Atilla'yı, ABD yaptırım yasasını ihlal ederek banka dolandırıcılığı ve komplo da dahil olmak üzere kendisine yöneltilen altı suçlamanın beşinden suçlu buldu.

TAHVİL BONO PİYASASI

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.75, valörde son işlem yüzde 11.79 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.33 oldu.

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