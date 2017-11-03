Dolar kritik seviyeyi aştı, Euro tarihi rekor kırdı! Borsa ise...

Güne 3.80 seviyesinden başlayan dolar fiyatları, kritik enflasyon verisi öncesi 3.81 seviyelerinde işlem görürken, enflasyon verisi sonrası yükselişe geçerek 3.86 seviyesinin üzerini gördü. Euro/TL 4.5052 ile tarihi rekor kırarken, Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 2'ye yaklaştı. Dolar kuru şu dakikalarda 3.8546 seviyesinde hareket ederken, euro/TL ise 4.4974 seviyelerinde...

Dün akşam ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanlığı için Jerome Powell'ı aday göstermesiyle 3.80 seviyesinin altına gerileyen dolar/TL, yeniden kritik seviyenin üzerine taşındı. Dolar kuru güne 3.80 seviyesinden başlarken, enflasyon verisinin 9 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, jeopolitik endişelerle de yükseldi. Dolar/TL, en yüksek 3.8663 seviyesine kadar yükselirken, saat 16.07 itibarıyla 3.8612'den işlem gördü.

EURO TARİHİ REKOR KIRDI

Euro/TL ise 4.5056 ile tarihi rekor kırdı. Euro kuru şu dakikalarda 4.5003 seviyesinde hareket etti.. Euro/dolar ise 1.1655 seviyesindeydi.

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BORSADA KAYIP YÜZDE 2'YE YAKLAŞTI

Günün ilk yarısını yüzde 0,13 düşüşle tamamlayan Borsa İstanbul 100 endeksinde kayıp yüzde 2'ye yaklaştı. BIST 100 endeksi saat 16.11 itibarıyla 1885 puanlık kayıpla 111 bin 93 puandan işlem gördü. Hisse senetlerinde kayıp ise ortalama yüzde 1.68 seviyesindeydi.

Endeks gün içerisinde en düşük 110 bin 576 puanı görürken, en yüksek 113 bin 488 puanı gördü.

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİN ALTINDA

ABD'de tarım dışı istihdam artışı kasırgalar nedeniyle üretim aksamlarının Eylül ayında istihdam piyasasına zarar vermesinin ardından Ekim ayında hız kazandı, ancak 261 bin ile beklentilerin altında arttı. Saatlik ücretler aylık bazda değişim göstermedi.

Yıllık ücret artışı, kasırgaların ardından daha düşük ücret alan çalışanların istihdama geri dönmesiyle güç kaybetti. Artış Eylül ayındaki yüzde 2.9 düzeyinden yüzde 2.4'e geriledi. Yıllık ücret artışlarının sert şekilde ivme kaybetmesi istihdam piyasasının güç kaybettiğinin sinyalini veriyor.

DOLARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "ABD’de vergi reformunun detayları açıklanmasına rağmen, daha belirgin bir revizyon geçmesi gerektiği anlaşılıyor. Bu yüzden vergi planının tasarısı piyasaları çok hızlı bir şekilde etkilemedi. Trump’ın beklentilere paralel bir şekilde Powell’ı Fed Başkanlığı’na aday göstermesi USD bazında negatif fiyatlanırken ABD 10 yıllıklarını yüzde 2,33 seviyesine gönderdi. Gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki genel iyimser havanın devam ettiğini gözlemlemekteyiz" dedi.

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Buna karşın Powell ile 3,80 altına geçen Dolar/TL'nin Avrupa piyasalarının açılmasıyla gerçek anlamda piyasalara likidite artışı olduğu zaman diliminde yükselişe geçtiğinin görüldüğünü belirten Erkan, şunları ekledi:

"Hafta içinde Enflasyon Raporu sunumunda TCMB Başkanı Sn. Murat Çetinkaya, Ekim ayı enflasyonun bir miktar yukarı yönlü sürpriz yapabileceğini belirtmişti. Aylık bazda yüzde 2,08, yıllık bazda yüzde 11,90 artan manşet enflasyon ile yüzde 11,82 seviyesine gelen çekirdek enflasyon, enflasyon görünümünün analist beklentilerinin üzerinde arttığını göstermekle beraber, enflasyondaki durumun sanıldığından da belirsiz olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim enflasyon verisinin ardından TRY’nin kayıplarını artırdığı görülmektedir. 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde ağırlık kazanan yukarı yönlü eğilim de, tahvil piyasasındaki bozulmanın TRY’ye yansıması şeklinde etki gösterebilir.2 yıllık tahvil faizi yüzde 13,37, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 12,25 seviyesine ulaşmıştır.

Bu kapsamda dolar/TL'deki yükseliş momentumunun ağırlık kazandığı söylenebilir. Gün içinde ABD’den gelecek olan Ekim ayı NFP ve AHE verileri beklenti paralelinde veya üzerinde gelmesi halinde dolara ve ABD tahvil faizlerine momentum kazandıracaktır. Bu durumda 3,90 ve 3,95 kısa vadeli izleyeceğimiz direnç seviyeleridir. Kurun 3,79 üzerinde kalmaya devam etmesi, mevcut hareketin de devam etmesi anlamına gelecektir. Piyasalar kapandıktan sonra gelecek olan S&P Türkiye kredi notu açıklamasından ise herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Piyasaya iki yönde de belirli bir etkisi olmayacaktır."

TRUMP ADAYINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell'ı aday göstermesinin ardından yatırımcılar dikkatlerini ABD tarımdışı istihdam verisine çevirecek.

Piyasa kapanışından sonra ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin açıklamaları takip edilecek.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasalarında ise geçen hafta yüzde 12'nin üzerinde seyreden gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.85 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.93 oldu