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Dolar ne kadar? ( 26 Temmuz dolar fiyatları )

26.07.2017 - 09:28 | Son Güncelleme : 26.07.2017 - 09:58

Dolar fiyatları, Fed'in bu akşam açıklanacak faiz kararı öncesi 3.57 seviyesi civarında işlem görüyor.

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın bu akşam sona erecek olan iki günlük faiz toplantısı sonrasında açıklanacak karar metnini beklerken, Fed öncesi dolarda toparlanmaya paralel dolar/TL bu sabah 3.57 civarında hareket ediyor.

Dün saat 17.12'de 3.3.5632/3.5640 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.57 seviyesinin üzerinde başladı. Dolar kuru saat 9.35 itibarıyla 3.57 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.1495 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 0.15 düşüşle 1.1629 seviyesinden işlem gördü.

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Dolar başlıca para birimleri karşısında bugün 13 ayın dip seviyesinden yönünü yukarı çevirirken, yatırımcılar para politikasının ne zaman sıkılaştırılacağı konusunda ipuçları için Fed'in para politikası karar metnini bekliyorlar.

Fed öncesi art arda rekorlar kıran ABD borsaları risk iştahının arttığına işaret ederken, ABD hazine tahvillerinin satışla karşılaşmasıyla faizler yükseldi ve doların cazibesi arttı.

Yurt içinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken saat 11.30'da İngiltere GSYH ile saat 17.00'de ABD yeni konut satışları açıklanacak.

DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

Ahlatçı Yatırım'ın bu sabahki notunda "Dolar/TL'de 3.58 seviyesinin kalıcı olarak aşılması halinde 3.6025-3.6250 direnç bölgesi fiyatlamaların bir sonraki hareket alanı olarak ön plana çıkabilir. Oluşabilecek bir geri çekilmede ise 3.5625 desteği ilk etapta göz önünde bulundurulabilir" denildi.

FED'DEN DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Fed'in faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, merkez bankasının Eylül ayında bilanço daraltmaya başlayacağına dair ipuçları vermesinin beklendiğini, buna ek olarak Fed'in para politikasında ne derece sıkılaştırılması taraftarı olduğunu anlamak için enflasyon hakkında kullanacağı dile odaklanılacağını ifade ediyorlar.

ABD'deki zayıf enflasyon Fed'in bu yıl tekrar faizleri artırıp artırmayacağı konusunda belirsizliğe yol açtığı gibi doları da baskı altında tutuyor.

Yurtiçinde piyasaların ana gündemi ise yarınki sonuçlanacak olan Merkez Bankası toplantısı ile Almanya ile yaşanan diplomatik gerginlik.

Yarın saat 14.00'de açıklanacak olan TCMB kararında kısa vadeli faizlerde bir değişiklik yapılması beklenmiyor ancak PPK'nın enflasyon ve para politikasına ilişkin vurguları izlenecek.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.59, valörde son işlemde yüzde 10.62 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.51, valörde son işlemde yüzde 11.51 seviyesindeydi.

 


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