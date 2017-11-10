Dolar ne kadar? ( 10 Kasım dolar fiyatları )

Dolar kuru Yıldırım-Pence görüşmesi sonrası daha sakin bir seyir izlerken, jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalar izleniyor.

Dolar/TL son iki haftada yaşanan sert volatilite sonrasında Başbakan Binali Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in görüşmesinin ardından nispeten daha sakin seyirle güne başladı. Dolar/TL yeni güne 3.8668/3.8696 seviyesinden başlarken, saat 9.22 itibarıyla 3.8664 seviyesinde hareket etti. Euro/TL ise aynı dakikalarda 4.5049 seviyesindeydi. Euro/dolar da 1.1649 seviyesinde bulunuyordu.

BU GELİŞMELER TAKİP EDİLECEK

Her ne kadar vizeler konusunda sınırlı bir yumuşama yaşansa da, piyasalar ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde iyileşme gösterip gösteremeyeceğine odaklanmış durumda ve bu konuda yapılabilecek açıklamaları halen izlemeye devam diyor.

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ABD ile olan diplomatik gerilimin kısa vadede çözüme ulaşamayabileceği endişesi TL varlıkların son dönemde yaşanan sert satış baskısında önemli bir belirleyici olarak görülüyordu.

Bunun yanı sıra Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler ve devam eden jeopolitik endişeler, dolardaki küresel değerlenme, enflasyonda devam eden yükseliş ve Hazine'nin artan borç çevirme oranları da TL varlıklarda baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

YILDIRIM-PENCE GÖRÜŞMESİ ÖNE ÇIKTI

Dünkü görüşmenin ardından Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Başbakan Binali Yıldırım'a Türkiye'deki ABD misyonu çalışanları ve ABD vatandaşlarının tutuklanmasıyla ilgili "derin bir endişe duyduğunu" belirtti.

Türkiye ve ABD arasında, hükümetin geçen yıl yaşanan darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen konusunda da anlaşmazlık bulunuyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım ile Beyaz Saray toplantısında biraraya gelen Pence'in, "OHAL kapsamında ABD vatandaşları, ABD'nin Türkiye misyonu çalışanları, gazeteciler ve sivil toplum üyelerinin tutuklanmasından derin endişe duyduğunu ve davaların şeffaflık ve yargılama sürecine uygun bir şekilde yürütülme isteğini" dile getirdiği belirtildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Görüşmede, FETÖ elebaşının tutuklanarak ülkemize iadesi, faaliyetlerinin sonlandırılması talebimiz yinelenmiştir. New York'ta görülen ve ilişkilere zarar veren davalardaki sözde delillerin sahte olduğu, yasalara uygun olmayan yöntemlerle toplandığı hatırlatılmıştır" denildi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasasında ise gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.23 seviyesindeydi. Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.61 seviyesindeydi.