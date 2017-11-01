Dolar güne nasıl başladı?

Dün 3.81 seviyesinin üzerini test eden dolar fiyatları, yeni günde 3.79 seviyesinde hareket ediyor. Piyasalarda yılın son enflasyon raporu, ardından Fed izlenecek.

Küresel piyasalarda dolar üç haftanın zirvesindeki seyrini sürdürürken, geçen hafta görülen sert değer kayıplarının ardından TL bu hafta nispeten daha iyimser bir görünüm sergiliyor.

Dolar/TL doların Şubat'tan bu yana aylık bazda en büyük değer kazancı trendine doğru seyretmesiyle baskı altında kalırken piyasalar bugün Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son enflasyon raporunda vereceği mesajlara odaklanmış durumda.

Dolar/TL dün günü 3.80 civarında tamamladıktan sonra bugün de anlamlı bir değişim göstermeyerek güne 3.7945/3.7960 seviyesinde güne başladı. Dola kuru saat 9.19 itibarıyla 3.7962 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.4181 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.1635 seviyesinde hareket etti.

##$$DOVIZWIDGET##$$

ENFLASYON RAPORU TAKİP EDİLECEK

TCMB'nin enflasyon tahminlerini kısa süre önce açıklanan OVP'ye paralel güncellemesi beklenirken piyasalar daha çok bankanın para politikasına hakkında vereceği mesajları takip edecek.

TCMB'nin son PPK kararında ve Başkan Murat Çetinkaya'nın ABD'de gerçekleştirdiği son sunumda enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve "hedeflerle uyum sağlanana" kadar sıkı para politikası duruşunun "kararlılıkla" sürdürüleceğini belirtti.

Bu ifade daha önceki açıklamalarda hedeflerle uyum ve kararlılık sözlerini içermiyordu. Enflasyondaki yüksek seyir ve son dönemde artan TL'deki değer kaybı dikkate alındığında, açıklamalara yeni giren bu ifadeler bankanın daha uzun bir süre sıkı duruşunu koruyacağı şeklinde yorumlanıyor.

Bu kapsamda bu süreye ilişkin bugün verilecek mesajlar da yakından takip ediliyor.

TCMB bir önceki enflasyon raporunda enflasyonun 2017 yıl sonunda yüzde 8.7 olarak gerçekleşeceğini, 2018 yıl sonunda ise yüzde 6.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyordu. İlgili öngörülerin bu raporda OVP'ye paralel 2017 yıl sonu için yüzde 9.5 2018 sonu için yüzde 7 olarak güncellenmesi öngörülüyor.

Enflasyon raporu ardından piyasa kapanışında ABD Merkez bankasının faiz kararı haftanın kalanında Ekim ayı enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanının kim olacağı, ABD'de devam eden iç siyasi gelişmeler ve yakın coğrafyadaki jeopolitik gündem takip ediliyor olacak.

DOLAR FED ÖNCESİ YÜKSELİŞTE

Dolar, yatırımcıların para politikasında sıkılaşmanın nasıl ilerleyeceğine dair ipuçları için yakından izlediği bugün sona erecek olan Fed toplantısı öncesinde artıda seyrediyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks yüzde 0.1 yükselişle 94.680'de bulunuyor. Endeks Cuma günü 95.150'ye kadar yükselerek üç ayın zirvesini görmüştü.

Fed'in dün başlayan para politikası toplantısını bugün sona erecek, karar ise Türkiye saat ile 2100'de açıklanacak. Faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmese de, yatırımcılar gelecek ay yapılacağı tahmin edilen faiz artırımı ve faizlerin gelecek yıl ne zaman artırılabileceğine yönelik ipuçlarına odaklanacak.

Dolardaki küresel değerlenme, Hazine'nin artan borç çevirme oranlarının TL varlıklarda yarattığı baskı, ABD ve Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler ve devam eden jeopolitik endişelerle dolar/TL geçen hafta 3.8430'u görmüştü.

Öte yandan piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için kimi seçeceği de yakından izlenmeye devam ediliyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasalarında ise geçen hafta yüzde 12'nin üzerinde seyreden gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.82, valörde son işlem saat 1639'da yüzde 11.86 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.73 olurken valörde aynı saatte son işlem yüzde 12.80 seviyesindeydi.