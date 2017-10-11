Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...

Dün nispeten sakin bir gün yaşayan dolar fiyatları, yeni güne 3.70 seviyelerinde başladı. Piyasalar siyasi gelişmeleri izleyecek.

Dün 3.67 seviyesinin altına kadar gerileyerek günü 3.6730 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde 3,70 seviyesinden işlem gördü. Dolar kuru saat 8.39 itibarıyla 3.7041 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.3780 seviyelerinde...

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Vize krizinde ortamın daha sakin bir hal aldığına dikkat çeken analistler, yumuşamanın sürmesi halinde TL'de toparlanmanın süreceğini belirtiyor. Teknik açıdan, kurda 3.6750 takip ediliyor. Kurun bu seviyenin altında kalması 3.65'i gündeme getirecek. Yukarı hamlelerde yeniden 3.70 seviyesine doğru ivmelenme görülebilir.

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