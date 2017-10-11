‹ Önceki Haber IMF'den Türkiye için sürpriz karar! 2 katına çıkardı IMF'den Türkiye için sürpriz karar! 2 katına çıkardı Sonraki Haber › Altın fiyatları yeniden mi yükselişe geçti? Altın fiyatları yeniden mi yükselişe geçti?

Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...

11.10.2017 - 08:31

Dün nispeten sakin bir gün yaşayan dolar fiyatları, yeni güne 3.70 seviyelerinde başladı. Piyasalar siyasi gelişmeleri izleyecek.

Dün 3.67 seviyesinin altına kadar gerileyerek günü 3.6730 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde 3,70 seviyesinden işlem gördü. Dolar kuru saat 8.39 itibarıyla 3.7041 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.3780 seviyelerinde...

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Vize krizinde ortamın daha sakin bir hal aldığına dikkat çeken analistler, yumuşamanın sürmesi halinde TL'de toparlanmanın süreceğini belirtiyor. Teknik açıdan, kurda 3.6750 takip ediliyor. Kurun bu seviyenin altında kalması 3.65'i gündeme getirecek. Yukarı hamlelerde yeniden 3.70 seviyesine doğru ivmelenme görülebilir.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber IMF'den Türkiye için sürpriz karar! 2 katına çıkardı IMF'den Türkiye için sürpriz karar! 2 katına çıkardı Sonraki Haber › Altın fiyatları yeniden mi yükselişe geçti? Altın fiyatları yeniden mi yükselişe geçti?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
103.394 Değişim: 0,00% Hacim : 5.297 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 103.394 10.10.2017 Yüksek 103.394
Açılış: 103.394
3,6997 Değişim: -0,33%
Düşük 3,6982 11.10.2017 Yüksek 3,7133
Açılış: 3,7118
4,3743 Değişim: -0,22%
Düşük 4,3676 11.10.2017 Yüksek 4,3868
Açılış: 4,3838
153,35 Değişim: -0,23%
Düşük 153,18 11.10.2017 Yüksek 153,85
Açılış: 153,70
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.