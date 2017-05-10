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Dolar fiyatlarında 'Trump' tedirginliği!

10.05.2017 - 08:21 | Son Güncelleme : 10.05.2017 - 09:42

ABD'nin YPG'ye silah yardımına onay vermesi ardından artan jeopolitik kaygılarla dolar/TL yönünü yukarı çevirdi. Dün günü 3,5850 seviyesinden tamamlayan dolar fiyatları, yeni güne 3,62 seviyesinin üzerinde başladı.

Fransa seçimleri sonrası kâr satışlarının etkisiyle dün 3.61'i aşan ancak günü 3.5850 civarında tamamlayan dolar/TL bu sabah artan jeopolitik tansiyon ile yeniden 3.62'li seviyelere yükselerek başladı.

Dün akşam saatlerinde 3.5850 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah güne 3.62 seviyesinden başladı. Euro/dolar paritesi 1.0887 seviyesinden işlem görürken, euro/TL ise güne 3.93 seviyesinden başladı.

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TRUMP, SİLAH YARDIMINA İZİN VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin kesin dille karşı çıkmasına rağmen Suriye'nin Rakka kentinin İslam Devleti militanlarından geri alınması için Suriyeli Kürt silahlı grup YPG'ye silah yardımı yapılmasına izin verdi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Dana White, Türkiye'nin endişelerinin farkında olduklarını ifade ederek, "Koalisyon ortağımız Türkiye'nin güvenlik endişelerinin son derece farkındayız... Türk halkı ve hükümetini temin ederiz ki ABD yeni güvenlik riskleri önlemek ve NATO müttefikini korumak için çalışmaya devam edecektir" dedi.

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SİYASİLERİN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK

Bankacılar kurda devam eden lokal döviz alımlarının da etkisiyle son dönemde 3.50 seviyesine doğru aşağı yönlü bir seyir izleyen kurda daha fazla düşüşü olası görmüyorlardı.

Bir bankanın döviz masası yetkilisi, "ABD'nin YPG'yi silahlandırma kararı iki ülke ilişkilerini tahminen olumsuz etkileyecektir ki bu sabah itibarıyla kurda bunun etkisini görüyoruz. Kararın önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi olması da önemli. Türk siyasetçilerinin konuya vereceği tepki piyasadaki tepkinin de boyutunu belirleyecektir. Bu nedenle siyasilerin açıklamaları yakından takip edilecek" dedi.

YATIRIMCI YEN'E SIĞINDI

Küresel piyasalarda ise dolar ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisi hakkında inceleme yürüten FBI direktörünü görevden almasının ardından yatırımcıların riskten kaçınmasına paralel olarak yen karşısında değer yitirdi.

FBI direktörü James Comey, Rusya'nın geçen yılki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve Trump'ın seçim çalışmalarını yürüten ekibin Rusya ile olası ilişkileri hakkında inceleme yürütüyordu.

ABD'de siyasi belirsizlik yaratacak her türlü gelişme Trump'ın söz verdiği vergi reformu ve ekonomiyi destekleme tedbirlerinin Kongre'den geçmesini zorlaştıracağı için dolar üzerinde baskı yaratıyor. Dolar endeksi dün üç haftanın zirvesi 99.688 seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0.2 gerileyerek 99.415'te bulunuyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.60 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.41 seviyesindeydi.


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